Komentáre členov Fedu k americkej ekonomike a menovej politike 🏛️EURUSD posilňuje o 0,6 %

Vyjadrenia členov Federálneho rezervného systému

Schmid (Fed):

– „Pri rozhodovaní o menovej politike musí Fed starostlivo zvážiť, akú váhu prikladať mäkkým dátam.“

– „V nasledujúcich rokoch bude musieť Fed dôkladne zvážiť, ako a kedy používať svoju súvahu.“

– „Dúfajme, že sa Fed blíži k stabilizovanejšej a normalizovanej výnosovej krivke.“

– „Keď úrokové sadzby klesnú na nulovú hranicu, nikdy z toho nevzíde nič dobré. Zníženie sadzieb späť na nulu by pravdepodobne znamenalo, že čelíme kríze.“

Musalem (Fed):

– „Svet po pandémii je zásadne odlišný od toho pred ňou. Pravdepodobnosť, že sa sadzba Fedu opäť priblíži k nule, je najviac jedna k piatim.“

– „HDP sa nachádza blízko svojho potenciálu, trh práce je takmer v stave plnej zamestnanosti a inflácia zostáva nad cieľom.“

– „V údajoch o HDP už možno vidieť stopu investícií do AI.“

– „Podnikatelia sa snažia pochopiť, ako zvládať neistotu okolo dodávateľských reťazcov, zásob a inflácie.“

Goolsbee (Fed):

– „Zníženie úrokových sadzieb je stále možné v horizonte 10 až 16 mesiacov.“

– „Napriek volatilite sa domnievam, že základy ekonomiky zostávajú silné; nebyť ciel a neistoty, sadzby by mohli nakoniec klesnúť.“

– „Úrokové sadzby sú stále v rámci historických pásiem. Ak by nastala kríza americkej fiškálnej stability, sadzby by mohli vzrásť.“

– „Obavy o finančnú stabilitu sú v súčasnosti prehnané.“

– „Rast dlhodobých výnosov môže priamo ovplyvniť reálnu ekonomickú aktivitu a Fed to bude zohľadňovať vo svojich analýzach.“

– „Existujú obavy, že dáta meškajú a pripravované správy môžu odhaliť vážnejšie dôsledky už prijatých opatrení.“

– „Ak by clá mali stagflačný dopad, išlo by o najhorší scenár pre centrálnu banku.“

– „Z krátkodobého hľadiska musí Fed počkať, kým sa situácia upokojí – latka pre akúkoľvek akciu je zatiaľ vyššie.“

– „Firmy sa obávajú, že neustále ohlasovanie ciel môže narušiť dodávateľské reťazce a vytvoriť tlak na rast cien.“

– „Clo na úrovni 50 % by predstavovalo vážnu hrozbu pre dodávateľské reťazce.“

– „Clo 50 % na EÚ by bolo úplne iného rozsahu než súčasné podmienky.“

– „Podniky hovoria Fedu, že pred prijímaním zásadných rozhodnutí chcú mať konzistentnú politiku.“ – CNBC

