⚫ Komoditné zhrnutie – Ropa, zlato, zemný plyn, emisné povolenky (11. 8. 2026)

Ropa
- Ropa sa po poklesoch zo začiatku minulého týždňa vrátila k výraznému rastu v dôsledku vysokej neistoty týkajúcej sa budúcnosti Hormuzského prielivu.
- Irán naznačuje, že sa s Ománom blíži k dohode o obnovení premávky v Hormuzskom prielive. Zároveň však oznamuje zachovanie jeho blokády až do roku 2029 – teda do konca prezidentského mandátu Donalda Trumpa alebo do momentu vrátenia zmrazených finančných prostriedkov, zrušenia sankcií a stiahnutia amerických vojenských síl z Blízkeho východu.
- Počas druhej seansy tohto týždňa ropa vzrástla o viac ako 2 %. Brent testuje oblasť 90 USD za barel, zatiaľ čo WTI prekonáva hranicu 84 USD. Pakistan však informoval, že Spojené štáty údajne rokujú s Iránom o dohode, čo následne viedlo k vymazaniu celého dnešného rastu cien ropy.
- V týždennom horizonte ropa posilnila až o 12 %, zatiaľ čo oproti minulému týždňu predstavuje rast takmer 8 %. Dynamika pohybov je v súčasnosti obmedzenejšia. Cena zostáva nad jednoročným, dvojročným aj päťročným priemerom, pričom najväčšie nadhodnotenie je viditeľné voči dvojročnému priemeru.
- Hoci Hormuzský prieliv zostáva oficiálne uzavretý, preprava komodity cez prieliv pokračuje. Zdroje však naznačujú pokles objemu z viac ako 4 mil. barelov denne v minulom týždni na súčasné približne 3 mil. barelov denne. Pred vypuknutím konfliktu sa cez prieliv prepravovalo približne 20 mil. barelov denne.
- Súčasné vyjadrenia by nemali viesť k ďalšiemu dramatickému rastu cien. Zmrazenie konfliktu v súčasnej fáze by mohlo udržať ceny v širokom pásme 70–90 USD za barel. Až prípadný americký útok na iránsku energetickú infraštruktúru alebo zintenzívnenie iránskych útokov na ciele v regióne by mohli viesť k trvalému prerazeniu hranice 100 USD.
Ropa a crack spread
Volatilita na trhu s ropou rastie a crack spread zostáva na vysokej úrovni, čo poukazuje na napätú situáciu na trhu s palivami. Aktuálnym problémom nie je dostupnosť samotnej ropy, ale ponuka ropných produktov.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ropné benchmarky a spready na krivke
Najbližšie kalendárne spready zostávajú na obmedzených úrovniach a môžu dokonca naznačovať mierne nadhodnotenie cien. Treba však upozorniť, že ropný trh naďalej vykazuje výraznú backwardation.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technická analýza ropy
Ropa sa na začiatku tohto týždňa výrazne odrazila a prelomila downtrend. Ak však cena uzavrie seansu s výrazným knotom sviečky, mohol by zosilnieť tlak na návrat pod 85 USD za barel. Ak na konci seansy zostane zelené telo sviečky, cena sa môže pokúsiť otestovať 100-periódový kĺzavý priemer nad úrovňou 92 USD za barel.
Zdroj: xStation5
Zlato
- Zlato prvýkrát od začiatku júna otestovalo úroveň 4 400 USD za uncu. Od začiatku tohto mesiaca tak posilnilo približne o 8 %.
- Hlavným faktorom podporujúcim rast zlata je zmena očakávaní týkajúcich sa politiky Federálneho rezervného systému. Po nevýraznom komentári Warshe na poslednom zasadnutí Fedu a slabších údajoch z trhu práce klesla pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v septembri približne na 35 %.
- Zlato prvýkrát od polovice mája prekonáva 50-periódový kĺzavý priemer a testuje 100-periódový kĺzavý priemer.
- Treba upozorniť, že zlato v krátkodobom horizonte vykazuje slabú, niekedy dokonca negatívnu koreláciu s infláciou v dôsledku rastúcich očakávaní zvyšovania úrokových sadzieb. V dlhodobom horizonte je však vzťah medzi cenou zlata a infláciou pozitívny.
- Obavy, že Fed opäť nesplní svoj inflačný cieľ pre absenciu konkrétneho plánu, vedú k výraznejšiemu rastu výnosov na dlhom konci výnosovej krivky. Výrazný pohyb je viditeľný najmä pri 30-ročných dlhopisoch.
- Strednodobé výnosy, najmä pri 10-ročných dlhopisoch, zostávajú na zvýšených úrovniach, čo môže naznačovať, že zlato je v súčasnosti mierne nadhodnotené.
- Vysoké výnosy však môžu zároveň odrážať obavy z fiškálnej situácie Spojených štátov. Tieto obavy môže potvrdzovať aj správanie centrálnych bánk.
- Centrálne banky zostávajú na trhu aktívne a v druhom štvrťroku tohto roka výrazne zvýšili nákupy zlata. Celkový dopyt v 2. štvrťroku však bol pomerne slabý.
- Pozorujeme jasné známky zlepšujúceho sa dopytu. ETF fondy obnovili nákupy zlata, čo môže súvisieť s lepšou kondíciou amerického akciového trhu. Zlato sa totiž na prelome rokov 2025 a 2026 stalo aktívom s vyššou volatilitou. Zároveň je viditeľná zvýšená aktivita kupujúcich na čínskom futures trhu.
Pozície na zlate na COMEX a v Šanghaji
Hoci na trhu COMEX stále nepozorujeme výraznejšiu aktivitu investorov, v Šanghaji je viditeľný výrazný nárast long pozícií, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň od januára.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Cena zlata a držba ETF
ETF fondy sa vrátili k nákupom zlata a súčasné oživenie pripomína situáciu z apríla.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Cena zlata a fyzický dopyt
Súčet investičného dopytu a dopytu centrálnych bánk za posledné 4 štvrťroky výrazne klesá. Výhľad na oživenie dopytu v 3. štvrťroku je však v súčasnosti pomerne priaznivý vzhľadom na výpredaje zo strany ETF v 2. štvrťroku, veľmi nízky dopyt po minciach a pokračujúci silný dopyt centrálnych bánk.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Štruktúra dopytu po zlate
Centrálne banky zabezpečili, že dopyt v 2. štvrťroku neklesol na jednu z najnižších úrovní za posledných približne desať rokov.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technická analýza zlata
Cena zlata aktuálne testuje 100-periódový kĺzavý priemer. Uzavretie nad touto úrovňou by malo otvoriť priestor na pohyb smerom k 4 500 USD a potenciálne negovať posledný klesajúci impulz. To by následne mohlo otvoriť cestu minimálne k úrovni 4 800 USD do konca roka, vzhľadom na zmenu očakávaní týkajúcich sa ďalšieho zvyšovania sadzieb Fedu.
Zemný plyn
- Ceny zemného plynu v USA na prelome prvého a druhého augustového týždňa výrazne vzrástli. Dôvodom môžu byť predpovede mierne vyšších teplôt v USA v druhej polovici augusta.
- Súčasná spotreba plynu v Spojených štátoch sa pohybuje na zvýšených úrovniach, čo môže viesť k otestovaniu pásma 2,8 – 3,0 USD/MMBtu.
- Zásoby plynu v USA zároveň zostávajú veľmi vysoké a súčasná sezóna ich dopĺňania sa s najväčšou pravdepodobnosťou skončí v blízkosti úrovne 4 000 Bcf.
- Silný jav El Niño by mohol posunúť začiatok vykurovacej sezóny v USA. To by mohlo viesť k nižším cenám a poklesom po výrazných rolloveroch futures kontraktov.
- Spojené štáty sú v súčasnosti stabilizujúcim prvkom svetového energetického trhu, okrem iného ako najväčší exportér LNG. Pokračujúce uzavretie Hormuzského prielivu zvyšuje svetový dopyt po americkom plyne.
- Ceny zemného plynu v Európe sa vrátili na úroveň 60 EUR/MWh s výhľadom na ďalší rast. V súčasnosti sa zdá, že európske ceny plynu môžu byť vystavené ďalšiemu rastu pre neistotu týkajúcu sa naplnenia zásobníkov pred 1. novembrom. Ich naplnenosť aktuálne nepresahuje 60 %, zatiaľ čo cieľová úroveň k 1. novembru predstavuje 90 %.
- El Niño však zároveň môže viesť k vyšším teplotám na severnej pologuli, a tým zmierniť tlak na rast cien energetických komodít.
Trh so zemným plynom v USA
Spotreba plynu na výrobu elektriny rastie na najvyššiu úroveň v tomto roku. Celkový dopyt zároveň dosahuje päťročné maximum, čo môže v krátkodobom horizonte vytvárať tlak na rast cien.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Sezónnosť zásob zemného plynu v USA
Implikovaná zmena zásob na tento týždeň predstavuje 0, čo poukazuje na veľmi vysokú spotrebu plynu. Tempo rastu zásob tak môže mierne spomaliť, čo je však v súlade so sezónnosťou. Vysoká produkcia plynu a prípadný posun vykurovacej sezóny by napriek tomu mohli viesť k rastu zásob nad 4 000 Bcf. To by mohlo výrazne obmedziť ceny po výrazných rolloveroch tesne pred začiatkom vykurovacej sezóny.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
EMISS (emisné povolenky CO₂)
- Ceny emisných povoleniek CO₂ v Európe sa počas veľkej časti tohto roka držali pod úrovňou 70 EUR za tonu pre neistotu týkajúcu sa budúcnosti systému ETS2.
- Vyšší dopyt po elektrine, spôsobený vysokými teplotami a výstavbou AI dátových centier, zvyšuje aj dopyt po emisných povolenkách.
- Júl je zvyčajne mesiacom, keď ponuka povoleniek v aukciách klesá alebo sa upravuje pre dovolenkové obdobie a nižšiu likviditu trhu.
- Ceny sa aktuálne držia pod úrovňou 100 EUR/MWh pre obmedzený hospodársky rast a obchodné napätie. Pokračuje aj výstavba obnoviteľných zdrojov energie v Európe, hoci výkyvy počasia zároveň zvyšujú volatilitu cien emisných povoleniek.
- Dlhodobý výhľad naznačuje rast cien emisných povoleniek až na 130 – 150 EUR/t do roku 2030 v dôsledku klesajúcej ponuky. Regulačná neistota však znamená, že tento rast v súčasnosti nie je istý.
- V polovici júla predstavila EÚ návrh reformy systému ETS1. Zmeny sú však skôr kozmetické – počítajú s väčšou flexibilitou a miernym spomalením tempa postupného rušenia bezplatných emisných povoleniek, ktoré sa malo začať už tento rok.
- Systém ETS2 má začať fungovať v roku 2028, formálne aukcie sa však majú uskutočniť už v roku 2027. Aby sa zabránilo cenovému šoku a preneseniu vysokých nákladov na spotrebiteľov, v roku 2027 má dôjsť k predzásobeniu trhu emisnými povolenkami. Ponúknutých má byť 130 % ročného limitu povoleniek.
Sezónnosť cien emisných povoleniek CO₂
Nominálna sezónnosť cien emisných povoleniek naznačuje rast až do tretieho augustového týždňa, následne výrazný pokles a začiatok ďalšieho rastu v októbri.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technická analýza trhu s emisnými povolenkami CO₂
Kľúčový support pre ceny emisných povoleniek sa nachádza v pásme 80 – 82 EUR za tonu, zatiaľ čo potenciál súčasného rastového pohybu siaha do oblasti 85 – 87 EUR.
Zdroj: xStation5
Bitcoin vytvára dno, ale stále zaostáva za Wall Street 🚩 Prestali veľryby predávať?
Čínsky jüan posilňuje a Peking tak čelí novému problému ⚠️
BREAKING: Inflácia CPI v USA v súlade s očakávaniami! EURUSD bez výraznejšej reakcie!
🎥 Dve čísla & menová intervencia. Prečo? Aké sú dopady?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.