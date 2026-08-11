Denné zhrnutie – Ropa rastie pre neistotu, trh čaká na údaje o inflácii

🌍 Makroekonomika a menová politika
- Šéf chicagského Fedu Austan Goolsbee zdôraznil, že inflácia v súčasnosti zostáva najväčšou výzvou pre americkú ekonomiku. Zároveň však uviedol, že stabilná kondícia spotrebiteľov by mala trh ochrániť pred hlbším poklesom, hoci samotný trh práce označil za stabilný, ale ďaleko od veľmi dobrej situácie.
- Predaje existujúcich domov v USA v júli dosiahli anualizovane 4,06 milióna, čo bolo mierne nad očakávanými 4,05 milióna. Napriek prekonaniu prognóz zostáva realitný trh utlmený pre vysoké hypotekárne sadzby a ceny medziročne vzrástli o 2,0 %.
- Obchodní predstavitelia USA a Kanady dokončujú detaily možnej hospodárskej dohody, ktorú plánujú predstaviť budúci týždeň. Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť obchodné vzťahy proti prípadným politickým zmenám po prezidentských voľbách.
- Ratingová agentúra Fitch Ratings varovala, že rastúca ekonomická konkurencieschopnosť Číny predstavuje čoraz väčšiu výzvu pre hospodársky rast Európskej únie.
- Austrálska centrálna banka (RBA) sa rozhodla ponechať úrokové sadzby na súčasnej úrovni, čo zodpovedalo očakávaniam trhu. Investori v Austrálii sa teraz sústreďujú na globálne impulzy a čakajú na kľúčové inflačné údaje z USA.
- Po 19:00 dosahuje výnos amerických 10-ročných dlhopisov 4,68 %, nemeckých 10-ročných dlhopisov 3,16 % a britských dlhových cenných papierov 4,96 %. Treba upozorniť, že napriek slabým údajom z amerického trhu práce a očakávaniu poklesu inflácie zostávajú výnosy v USA vysoké, čo nepodporuje vysoké ceny zlata.
📈 Akciový trh a firemné výsledky
- Európske akciové trhy ukončili deň so zmiešaným sentimentom, ale nemecký DAX a španielsky Ibex dokázali vytvoriť nové historické maximá. Nemecký index pridal 0,26 % a uzavrel na 26 391,43 bodu, zatiaľ čo španielsky benchmark vzrástol o 0,20 %, podporený silnou výsledkovou sezónou a nádejami na deeskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Pri pohľade na futures kontrakty DE40 aktuálne rastie o 0,14 % a SPA35 o 0,32 %.
- Výsledková sezóna na Wall Street sa blíži ku koncu a pozornosť investorov sa sústreďuje na to, či si súčasný rast dokáže udržať momentum. Pozitívne prekvapenia vo výsledkoch technologických spoločností zlepšili sentiment, no vysoké valuácie nútia trhy k opatrnosti pred zverejnením CPI.
- Americký gigant Nvidia plánuje spustiť finančný program zameraný na podporu ďalšej vlny rozvoja umelej inteligencie na Wall Street. Spoločnosť chce zabezpečiť kapitál na rozvoj hardvérovej infraštruktúry, ktorý má posilniť jej dominantné postavenie na trhu. Zároveň pracuje na novom modeli Nemotron 4 s biliónom parametrov, ktorý má priamo konkurovať riešeniam OpenAI.
- Intel oznámil plán vyčleniť 20 miliárd USD na investície, ktoré majú spoločnosti umožniť návrat do pozície technologického lídra. Zároveň sa na trhu objavili správy, že približne 33 % objednávok investorov v nedávnej emisii akcií nezískalo žiadnu alokáciu.
- Sektor výrobcov športového oblečenia sa dostal pod silný tlak po sklamaní z finančných výsledkov značky On Holding za druhý štvrťrok, ktorá zároveň znížila celoročný výhľad tržieb. To sa premietlo do poklesu ocenenia ďalších gigantov v odvetví, ako sú Nike, Puma a Adidas.
- SpaceXAI oznámila spustenie beta verzie softvéru Grok Bot, ktorý má fungovať ako tím virtuálnych asistentov vykonávajúcich podnikové úlohy. Nástroj bol sprístupnený predplatiteľom prémiových balíkov na desktopových aj mobilných systémoch.
- Anthropic dokončil dohodu v hodnote 9,1 miliardy USD so spoločnosťou Riot Platforms, ktorá sa špecializuje na ťažbu Bitcoinu a nedávno sprístupnila svoje dátové centrá pre AI výpočty.
- Kalendár publikácií na nasledujúce dni zahŕňa finančné výsledky európskych gigantov, ako sú E.On, ABN Amro, Hannover Re a Sampo.
- Po 19:00 stráca futures na index S&P 500 0,31 %, Nasdaq 100 odpisuje 0,54 % a Dow Jones klesá o 0,12 %.
- Akcie Nvidie medzitým strácajú 0,14 %, zatiaľ čo cenné papiere TSMC rastú o 0,49 %.
💱 Menové trhy
- Americký dolár sa pohybuje v konsolidačnom pásme a investori sa pred zverejnením inflačných údajov CPI vyhýbajú väčším pohybom. Tento údaj bude pre Federálny rezervný systém kľúčový pri rozhodovaní o prípadnej zmene úrokových sadzieb v septembri. Očakáva sa mierny pokles inflácie, tá však zostane výrazne nad cieľom.
- Japonský jen opäť vykazuje slabosť voči hlavným menám, čo naznačuje, že predchádzajúce devízové intervencie vlády mali iba krátkodobý vplyv na trh. Investori čoraz viac očakávajú rozhodnejšie kroky a zvýšenie sadzieb zo strany Bank of Japan.
- Brazílsky real bol najslabšou menou rozvíjajúcich sa trhov a voči doláru stratil takmer 1 %. Oslabenie meny vyplýva z rastúceho politického rizika a predvolebných prieskumov favorizujúcich prezidenta Lulu, ktoré zatienili jastrabie vyjadrenia miestnej centrálnej banky upozorňujúce na potrebu zachovať reštriktívnu menovú politiku.
- Menový pár AUDUSD sa stal jedným z hlavných instrumentov dňa po tom, čo reagoval na rozhodnutie RBA ponechať úrokové sadzby nezmenené a na globálny sentiment spojený s geopolitickým rizikom.
- Po 19:00 dolárový index rastie o 0,06 %.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy boli počas seansy mimoriadne volatilné a Brent sa vrátil do blízkosti úrovne 88 USD za barel. Počiatočný rast bol dočasne vymazaný po optimistických správach z Pakistanu o možnej dohode medzi USA a Iránom, trhy sa však rýchlo vrátili k nákupom po tvrdej rétorike Teheránu týkajúcej sa zachovania blokády Hormuzského prielivu. Napätie ďalej zvyšujú vyjadrenia predstaviteľov iránskej armády a správy o incidentoch v ďalších ťažobných regiónoch. Investori však zostávajú veľmi opatrní, pretože každá ďalšia diplomatická správa môže zásadne zmeniť situáciu na grafoch.
- Iránske revolučné gardy (IRGC) pohrozili, že v prípade agresie zo strany USA by mohli byť ohrozené globálna internetová infraštruktúra, elektrárne a tisíce kilometrov energetických potrubí. Iránski predstavitelia zároveň uviedli, že prípadné rokovania s Ománom o lodnej doprave sú oddelené od otázky úplného uzavretia strategického prielivu.
- Americká vládna agentúra EIA zverejnila report STEO, v ktorom zvýšila výhľad produkcie ropy v USA na rok 2026 na 13,8 milióna barelov denne a produkcie zemného plynu na rok 2027 na 116 miliárd kubických stôp denne. Agentúra zároveň očakáva, že výpadky exportu ropy z Blízkeho východu v objeme približne 600-tisíc barelov denne potrvajú minimálne do konca roka 2027.
- Ceny kakaa dnes klesli až o 6 % po správach o zlepšení výhľadu produkcie a exportu z Ghany, čo zmiernilo obavy z globálneho deficitu tejto komodity.
- V Líbyi došlo k útoku dronom na nádrž s naftou v rafinérii Zawiya, čo predstavuje ďalší zdroj napätia na trhu s palivami.
- Čile druhýkrát po sebe znížilo výhľad produkcie medi pre pretrvávajúce prevádzkové a geologické problémy v kľúčových baniach.
- Po 19:00 zlato stráca 0,15 %, striebro 1,23 %, zatiaľ čo WTI rastie o 1,02 %, Brent o 0,95 %, zemný plyn klesá o 0,69 %, meď rastie o 0,08 % a kukurica stráca 0,31 %.
🪙 Kryptomeny
- Kryptomenové trhy v utorok zaznamenali pokles a líder trhu, Bitcoin, korigoval pod úroveň 64 000 USD v dôsledku celkového zhoršenia investorského sentimentu pred zverejnením amerických inflačných údajov.
- Po 19:00 Bitcoin stráca 0,79 %, pričom za celý týždeň takisto klesá o 0,79 %, zatiaľ čo Ethereum stráca 0,60 % a za týždeň klesá rovnako o 0,60 %.
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