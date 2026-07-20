Koniec cenových stropov pohonných hmôt

1) Malo to zmysel?
- Od začiatku som nebol zástancom zavedenia cenového stropu. Práve vysoká cena nám dáva signál, že niekde existuje problém, niečo sa deje, a motivuje ľudí k obmedzeniu spotreby.
- Z vývoja sme navyše videli, že sa trh upravil sám. Ceny sa počas významnej časti obdobia platnosti stropu aj tak pohybovali pod jeho úrovňou. Naďalej platí, že ČR mala a má jedny z najlacnejších pohonných hmôt v Európe, a to aj po zrušení stropu.
- Na druhej strane je potrebné povedať, že najmä v prvých dňoch pomohol cenový strop zabrániť panike z toho, že ceny pohonných hmôt prudko vzrastú. Nedochádzalo preto v takej miere k náporom na čerpacie stanice ani k tankovaniu do zásoby pre obavy z rastu cien. Takáto situácia by mohla mať negatívny vplyv na dostupnosť pohonných hmôt.
2) Koľko to približne stálo?
- Záleží na tom, z akého pohľadu sa na náklady pozeráme. Pokiaľ ide o štátny rozpočet, zníženie spotrebnej dane z nafty podľa odhadov viedlo k výpadku príjmov vo výške približne jednej miliardy českých korún mesačne. Celkovo teda išlo približne o 3,5 miliardy českých korún.
- K tomu môžeme pripočítať nižší výber DPH v dôsledku nižších cien počas prvých týždňov. Z pohľadu celkového vplyvu na štátny rozpočet však nešlo o zásadnú sumu.
- Väčšinu negatívnych dôsledkov znášali čerpacie stanice. Platilo to najmä v prípadoch, keď boli nútené predávať pod úrovňou nákladov, pretože sa vývoj cenového stropu nezhodoval s vývojom na trhu.
- Výpočet stropu síce vychádzal z vývoja veľkoobchodných cien pohonných hmôt, ale z cien za posledné dni. Pri čerpacích staniciach sa pritom zmeny veľkoobchodných cien premietali do konečných cien s oneskorením približne jedného až dvoch týždňov.
3) Sme poslednou krajinou s podobnou reguláciou?
- ČR ukončuje toto opatrenie neskôr než napríklad Nemecko a Poľsko. Patríme však do skupiny krajín, ktoré podobné opatrenia postupne uvoľňujú.
- Prístup českej vlády tak v európskom kontexte nijako zásadne nevybočuje.
4) Čo možno ďalej očakávať od cien?
- Je potrebné povedať, že k rastu cien by došlo, aj keby cenové stropy naďalej platili. Cenový strop by sa totiž v dôsledku rastu veľkoobchodných cien pohonných hmôt postupne zvyšoval.
- K tomuto efektu sa pridá návrat spotrebnej dane z nafty na pôvodnú úroveň. Pri benzíne možno v tomto týždni očakávať rast cien približne o 2 české koruny za liter, zatiaľ čo pri nafte približne o 4 české koruny za liter.
- Výrazné však budú rozdiely medzi jednotlivými čerpacími stanicami. Stanice na diaľniciach a mestských obchvatoch budú pravdepodobne výrazne drahšie než stanice v mestách, kde je silnejšia konkurencia.
- Môžeme preto vidieť pomerne rýchly rast priemerných cien, niektoré čerpacie stanice však budú zdražovať iba mierne.
🎥 Ranný komentár: Výpredaj na AI infra akciách, rast cybersecurity akcií a nový čínsky model
🎥Týždeň na trhoch: SpaceX pod 135 USD, solídny začiatok výsledkovej sezóny a budúci týždeň reportuje Google
🎥 Ranný komentár: Výsledky Netflixu, UnitedHealth a ďalší pád AI akcií
🔴 Wall Street Open Extra: Výsledková sezóna v centre diania, prepad AI infraštruktúry a americká inflácia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.