Ranný komentár: Výpredaj na AI infra akciách, rast cybersecurity akcií a nový čínsky model

Piatok 17. júla priniesol na Wall Street výrazný výpredaj technologického sektora. Indexy uzavreli v červených číslach — S&P 500 stratil približne −1,0 %, Nasdaq odpísal −1,5 % a celý týždeň skončil pre trhy negatívne. Za celý týždeň S&P 500 klesol o −1,6 % a Nasdaq o −2,9 %.
Hlavným spúšťačom piatkovej vlny predajov bol nový čínsky AI model. Čínsky startup Moonshot predstavil model Kimi K3, ktorý podľa vlastných slov dosahuje výkon porovnateľný s poprednými platformami OpenAI a Anthropic. Model je open-weight — parametre sú dostupné na stiahnutie a úpravy — a prekonáva všetky testované modely s výnimkou Anthropic Claude Fable 5 a OpenAI GPT-5.6. Odozva trhu pripomínala tohtoročný šok z DeepSeeku: polovodičové firmy sa prepadli na obavách, že hyperscaleri môžu obmedziť investície do AI infraštruktúry, pričom obavy umocnil práve vylepšený čínsky model. Nvidia oslabila o −2,2 %, Alphabet o −2,2 %, SpaceX o −5,4 % a Tesla o −2,6 %.
Naopak, cybersecurity akcie sa od zvyšku trhu odtrhli. Palo Alto Networks (PANW) a rad jej kybernetických rivalov v piatok rástol — PANW si počas obchodovania pripísala 2,5 %, pričom pozitívny impulz priniesol upgrade od Capital One Securities na Overweight. Sektor ťaží z rastúceho dopytu po bezpečnostných riešeniach v čase prudkého rozmachu AI. Energetický sektor bol v piatok v rámci S&P 500 jediným, ktorý uzavrel v pluse.
Dnes výsledky reportujú okrem iných Steel Dynamics (STLD), HDFC Bank (HDB) a Domino's Pizza (DPZ).
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