Denné zhrnutie: Čína ukazuje zuby v AI; Spojené kráľovstvo zažíva vládnu revolúciu 🏛️

Hlavný faktor volatility
Sentiment investorov v pondelok formovali dva paralelné udalosti: eskalácia konfliktu medzi USA a Iránom a politické otrasy v Spojenom kráľovstve po inaugurácii nového premiéra Andyho Burnhama. Prezident Donald Trump oznámil, že Irán „draho zaplatí“ za smrť amerických vojakov, čo vyvolalo vlnu neistoty na komoditnom trhu, hoci mediátori pracujú na desaťdňovom prímerí. Táto kombinácia geopolitického rizika a fiškálnej neistoty v Spojenom kráľovstve viedla k súčasnému poklesu britských dlhopisov, akcií aj libry, čo je na trhoch zriedkavý jav.
Geopolitika
V Spojenom kráľovstve zložil Andy Burnham prísahu ako nový premiér, zatiaľ čo Rachel Reevesová rezignovala na funkciu ministerky financií po tom, čo odmietla prijať post ministerky obrany. Novým ministrom financií sa stal John Healey, čo trhy po období neistoty týkajúcej sa obsadenia tejto kľúčovej pozície prijali s určitou úľavou. Na Blízkom východe Spojené štáty uskutočnili deviatu noc náletov proti Iránu v odvete za útoky na ropné tankery v Hormuzskom prielive, zatiaľ čo jemenský Ansar Allah oznámil námornú blokádu proti Saudskej Arábii, čo ďalej zvýšilo riziko narušenia dodávok surovín.
Makrodáta
Britská ekonomika zostáva pod tlakom. Rast HDP sa v roku 2026 odhaduje iba na 0,8 % po 1,3 % v roku 2025 a 1 % v roku 2024, čo obmedzilo manévrovací priestor novej vlády v oblasti verejných výdavkov. Burnham zvažuje výdavkový balík vo výške približne 24 mld. GBP, ktorý zahŕňa okrem iného znárodnenie Thames Water a zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu. Investori k nemu pristupujú opatrne pre chýbajúce detaily financovania. Júnové dáta z poľskej ekonomiky prinášajú sériu pozitívnych prekvapení a poukazujú na silnejšie než očakávané oživenie. Poľský štatistický úrad predstavil sériu údajov, v ktorej takmer všetky kľúčové ukazovatele, od priemyselnej a stavebnej produkcie až po rast miezd, prekonali očakávania trhu. Tieto čísla zlepšujú hodnotenie poľskej ekonomiky na konci druhého štvrťroka, napriek nedávnym pochybnostiam o jej zdraví, čo ďalej prispelo k slabosti poľského zlotého. V Kanade inflácia na mesačnej báze klesla rýchlejšie, než sa očakávalo.
Indexy
Americké indexy sa aktuálne obchodujú vyššie. Nasdaq Composite rastie v kontrakte US100 o 0,62 %, zatiaľ čo S&P 500 sledovaný prostredníctvom US500 získal 0,12 %. Na druhej strane Atlantiku európske trhy uzavreli nižšie: britský UK100 klesol o 0,83 %, španielsky SPA35 stratil 0,39 % a nemecký DE40 oslabil o 0,10 %, zatiaľ čo japonský JP225 vzrástol o 0,76 % a poľský W20 pridal 0,70 %.
Akcie
Čínske akcie merané kontraktom CHN.cash boli jasným lídrom rastu, keď posilnili o 3,31 %. Tento výkon výrazne odlíšil tento trh od zvyšku globálneho prostredia. Na Wall Street sa polovodičový sektor odrazil po poklesoch z minulého týždňa. Čínsky sektor umelej inteligencie sa opäť dostal do centra pozornosti globálnych trhov. Tentoraz vďaka spoločnosti Moonshot AI a uvedeniu modelu Kimi K3, ktorý má podľa tvorcov konkurovať najpokročilejším riešeniam aktuálne dostupným na trhu.
Meny
Britská libra bola najslabšou hlavnou menou dňa. Kurz GBP/USD klesol o 0,10 % na 1,3430 v reakcii na personálne zmeny v Burnhamovej administratíve. Americký dolár posilnil voči väčšine mien, index USDIDX rástol o 0,24 %, zatiaľ čo EUR/USD oslabil o 0,12 % a EUR/PLN nepatrne vzrástol o 0,03 %.
Komodity
Ceny ropy rástli v reakcii na napätie s Iránom, kontrakt OIL posilnil o 0,93 % a OIL.WTI o 0,42 %. Striebro vzrástlo o 1,50 %, zatiaľ čo zlato zostalo pod tlakom a kleslo o 0,16 %. Zemný plyn zaznamenal prudký pokles a stratil 2,54 %.
Kryptomeny
Bitcoin patril medzi najväčších víťazov dňa. Vzrástol o 1,52 % a dosiahol najvyššiu úroveň za viac než mesiac, nad 65 000 USD. Rast sprevádzala rally spoločností napojených na sektor kryptomien, vrátane Galaxy Digital a Circle.
Prečo ropa ignoruje vojnu? Fundamenty zatiaľ víťazia nad geopolitikou🛢️💣
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