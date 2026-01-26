Kozmické nárasty drahých kovov, jen v turbo režime! 🚀

- Seansa za oceánom prebieha v pozitívnej nálade – hlavné indexy na Wall Street začínajú týždeň silným rastom. S&P 500 si pripisuje 0,5 %, Nasdaq rastie približne o 0,6 % a Dow Jones posilňuje o 0,4 %.
- Podobný vývoj sme videli aj na Starom kontinente, s niekoľkými výnimkami. Francúzsky CAC 40 nakoniec uzavrel deň s miernym poklesom. Britský FTSE 100 zaznamenal symbolický rast, zatiaľ čo nemecký DAX pridal 0,2 %, rovnako ako španielsky IBEX 35, ktorý uzavrel seansu so ziskom 0,8 %.
- Napätie medzi USA a Kanadou narastá po tom, čo prezident Donald Trump oznámil 100 % clá na kanadský tovar.
- Januárový index priemyselnej aktivity Dallas Fedu vzrástol z -10,9 na -1,2, čo naznačuje jasné zlepšenie v priemyselnom sektore regiónu, hoci sa stále nachádza v miernej kontrakcii.
- Januárové Ifo údaje z Nemecka, ktoré mierne zaostali za očakávaniami, potvrdzujú ekonomickú stagnáciu – nízky dopyt a opatrnosť firiem obmedzujú investície a nenaznačujú potrebu rýchleho zvyšovania sadzieb zo strany ECB.
- Na devízovom trhu dochádza k prudkému posilneniu japonského jenu, čo je výsledok koordinovaného postupu USA a Japonska, ktorého cieľom je zastaviť jeho ďalšie oslabovanie.
- Trh s drahými kovmi zostáva euforický. Zlato posilňuje o viac než 2 % a testuje hranicu 5 100 USD za uncu, zatiaľ čo striebro prudko rastie o takmer 12 %, pričom konečne prelomilo úroveň 114 USD za uncu. Paládium pridáva takmer 5 % a prekonalo hranicu 2 110 USD za uncu, zatiaľ čo platina rastie o miernych 1,7 % a testuje úroveň 2 820 USD za uncu.
- Na ropnom trhu sledujeme miernu korekciu. WTI oslabuje približne o 0,9 %, zatiaľ čo Brent klesá o 0,6 %.
- Pozitívna nálada panuje aj na trhu kryptomien. Bitcoin posilňuje o 2 % a prekonáva hranicu 88 000 USD, zatiaľ čo Ethereum rastie o viac než 4 % a pohybuje sa okolo 2 920 USD.
BREAKING: Bank of Canada ponecháva kľúčovú sadzbu bezo zmeny na úrovni 2,25 %, podľa očakávaní 💡
🔴Komoditný výhľad: Komoditné trhy posilňujú. Nákup za dobrú cenu je stále možný!
US500 na historickom maxime pred zasadnutím Fedu 🗽 Podporí momentum BigTech?
Zlato posilňuje o 2 %, testuje úroveň 5 300 USD v reakcii na oslabujúci americký dolár 📈
