Kraft Heinz investuje 3 miliardy dolárov do modernizácie výroby napriek slabému spotrebiteľskému sentimentu

Spoločnosť Kraft Heinz, výrobca ikonických produktov ako Heinz kečup alebo Kraft macaroni and cheese, oznámila najväčšiu investíciu do svojich amerických tovární za posledných desať rokov. Do modernizácie svojich 30 výrobných závodov v USA plánuje investovať 3 miliardy dolárov, a to aj napriek tomu, že spotrebiteľská dôvera v USA je na druhej najnižšej úrovni za posledných 70 rokov a firma zároveň znížila výhľad tržieb a ziskov.

Prezident pre Severnú Ameriku Pedro Navio uviedol, že táto investícia pomôže zvýšiť efektívnosť prevádzky a znížiť náklady, čo môže čiastočne kompenzovať vplyv novo zavedených amerických ciel, ktoré spoločnosť označila za jeden z dôvodov realizácie projektu. Okrem úspory nákladov umožní modernizácia aj rýchlejší vývoj a uvádzanie nových produktov na trh, čo má pomôcť obhájiť trhový podiel v čase ekonomickej neistoty.

Väčšina produktov spoločnosti sa vyrába výlučne v USA, kde napríklad paradajky pestuje v Kalifornii a zemiaky v Idahu, zatiaľ čo malú časť produkcie exportuje do Kanady. Hoci spoločnosť čelí 10 % clu na dovoz tovaru, jej dovoz z Číny je zanedbateľný. Kraft Heinz tiež požiadal svojich dodávateľov, aby 60 dní vopred oznámili prípadné zvýšenie cien, čím sa snaží predísť náhlemu zdraženiu.

Súčasťou investície bude aj vytvorenie približne 3 500 pracovných miest v oblasti výstavby, spoločnosť však neočakáva nárast trvalého počtu zamestnancov vo výrobe. Podobné kroky nedávno oznámili aj ďalšie veľké značky ako Kimberly-Clark alebo Anheuser-Busch InBev, čo naznačuje širší trend posilňovania domácej výroby u nadnárodných firiem pôsobiacich v USA.

Týmto krokom Kraft Heinz nielen reaguje na aktuálne ekonomické a politické výzvy, ale predovšetkým demonštruje dlhodobý záväzok udržať si konkurencieschopnosť na domácom trhu.

Graf KHC.US (D1)

Akcie spoločnosti Kraft Heinz (KHC.US) sa nachádzajú v dlhodobom klesajúcom trende, čo potvrdzuje pozícia ceny hlboko pod kĺzavými priemermi – EMA 50 a SMA 100, pričom aktuálna cena je len 27,37 USD. Tento vývoj poukazuje na slabosť akcií a pokračujúci predajný tlak. RSI sa pohybuje na úrovni 37,9, čo naznačuje, že akcie sa približujú k prepredanej oblasti, ale zatiaľ nedosiahli extrémne hodnoty, ktoré by mohli spustiť technický odraz. MACD sa nachádza hlboko pod nulou a jeho histogram aj signálna línia naďalej klesajú, čo potvrdzuje negatívnu dynamiku bez známok obratu.

Zdroj: xStation5

