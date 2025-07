Kraft Heinz zvažuje rozdelenie firmy – návrat ku koreňom ako záchranná brzda?

Spoločnosť Kraft Heinz (KHC) údajne zvažuje rozdelenie svojho portfólia potravinových značiek na dve časti, čím by v podstate zrušila vlastnú megafúziu z roku 2015. Tento krok by mohol viesť k vytvoreniu samostatnej entity v hodnote až 20 miliárd USD, čo by znamenalo najväčšiu transakciu v sektore spotrebného tovaru v roku 2025.

Dedičstvo neúspešnej fúzie

Fúzia spoločností Kraft Foods a H.J. Heinz, podporená Warrenom Buffettom prostredníctvom Berkshire Hathaway, mala priniesť úspory a globálnu expanziu. Namiesto toho akcie spoločnosti stratili dve tretiny hodnoty, zatiaľ čo americkí spotrebitelia sa odkláňajú od drahších značkových produktov smerom k lacnejším alternatívam.

Zatiaľ čo divízia omáčok a nátierok (napr. Heinz kečup, Philadelphia) vygenerovala minulý rok tržby vo výške 11,4 miliardy USD a má medzinárodný rastový potenciál, zvyšok portfólia vrátane značiek ako Oscar Mayer či Velveeta bojuje s konkurenciou privátnych značiek a klesajúcim dopytom.

Zvýšenie hodnoty pre akcionárov?

Spoločnosť uviedla, že „vyhodnocuje strategické alternatívy,“ čo podľa analytikov odráža tlak na odomknutie hodnoty pre akcionárov. Potenciálne rozdelenie by umožnilo kondimentovej časti dosiahnuť vyšší ocenený násobok, zatiaľ čo zostávajúca „pomalšia“ časť by bola obchodovaná s nižšou prémiou. Či však dôjde k akvizícii niektorej časti, ostáva neisté – práve táto možnosť je kľúčová pre výraznejší rast hodnoty.

Pripomína to prípad spoločnosti Kellogg – rozdelenie na Kellanova a WK Kellogg umožnilo následné akvizície zo strany Mars a Ferrero. Podobný scenár by mohol nastať aj v prípade Kraft Heinz, kde by časť s kečupmi a nátierkami mohla byť atraktívna napríklad pre McCormick, Nestlé alebo Unilever.

Riziko aj príležitosť

Podľa analytikov však ide o vysoko rizikový krok, keďže samotné rozdelenie prinesie investorom len obmedzený efekt. Silná stránka firmy – Heinz kečup – možno získa vyššie ocenenie, ale slabšie jadro zostáva problémové bez zreteľných záujemcov.

Vzhľadom na pokles celkových tržieb o 3 % v roku 2024 a zníženie výhľadu ziskovosti môže byť rozdelenie posledným pokusom o reštart firmy, ktorej stratégia za posledné desaťročie zlyhala.

Rozhodnutie Kraft Heinz tak bude dôležité nielen pre jej akcionárov, ale aj pre budúcnosť značiek, ktoré kedysi definovali americkú kuchyňu.

Graf KHC.US (D1)

Akcie spoločnosti Kraft Heinz po dlhšom zostupnom trende vykazujú známky obratu. Aktuálne sa obchodujú na úrovni 27,80 USD, čím prekonali 50-dňový kĺzavý priemer EMA (27,12 USD) a priblížili sa k hladine SMA 100 (28,35 USD), ktorá v súčasnosti predstavuje dôležitú rezistenciu. Prerazenie tejto úrovne by mohlo potvrdiť začiatok nového rastového trendu.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: