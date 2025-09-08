Krypto správy: Bitcoin sa snaží získať späť svoju dynamiku 📈 Ethereum sa stabilizuje po odlive ETF

Kryptomeny začínajú nový týždeň pokojne, ale pozitívne, pričom Bitcoin sa obchoduje nad hranicou 111 000 USD a Ethereum sa pohybuje okolo 4300 USD. Poklesy z minulého týždňa na Wall Street sa zmiernili, indexové futures rastú a americký dolár oslabuje. Najväčším „bolestivým bodom“ pre trh s kryptomenami zostáva pokračujúci výpredaj BTC z veľkých peňaženiek. Ich priemerné držby BTC na adresu klesli pod 500 BTC – najnižšiu úroveň od roku 2018.
- Bitcoin a Ethereum sa obchodujú približne o 10 % pod svojimi historickými maximami, zatiaľ čo sentiment voči altcoinom zostáva utlmený. Po tom, čo sa BTC odrazil z úrovne okolo 108 000 USD na viac ako 111 000 USD, trh čaká na jasný signál o dynamike. Veľryby v auguste predali približne 115 000 BTC v hodnote 12,7 miliardy USD – najväčší odlev od roku 2022.
- 7-dňový indikátor zmien pre najväčšie BTC adresy dosiahol nový rekord od marca 2021. Predaj veľkých investorov pomaly stráca na sile: týždenné zmeny ponuky BTC klesli z 95 000 BTC v týždni končiacom 3. septembra na 38 000 BTC v období od 3. do 6. septembra.
- Trhy teraz čakajú na údaje o inflácii CPI v USA vo štvrtok – hodnota nižšia ako prognózy by mohla pôsobiť ako silný býčí katalyzátor pre kryptomeny. Medzitým MicroStrategy (MSTR.US) zostáva vylúčená z indexu S&P 500 – jej akcie klesli v predburzovnom obchodovaní o viac ako 2,5 %.
- Nové nariadenia Nasdaq sa zameriavajú na „treasury“ spoločnosti, ktoré nahromadili kryptomeny prostredníctvom emisie dlhopisov (dlhov). Tieto pravidlá nezakazujú takéto praktiky, ale vyžadujú súhlas akcionárov a predlžujú proces.
- Ťažkosť ťažby Bitcoin dosiahla nový rekord nad 136 biliónov, čo je piaty po sebe idúci nárast od júna. Príjmy ťažiarov klesli na najnižšiu úroveň od júna, čo zvyšuje tlak na ziskovosť ťažby Bitcoin.
Indikátor LTH NUPL pre ETH spolu s dvojmesačným maximom v metrike Coin Days Destroyed poukazuje na realizáciu ziskov zo strany investorov. ETF založené na Ethereu zaznamenali päť po sebe idúcich dní čistých odlevov, čo signalizuje posun sentimentu investorov smerom k riziku a širšiemu krypto trhu. Kľúčová otázka: bude tento posun trvalý?
Bitcoin a Ethereum (interval D1)
Pri pohľade na BTC vidíme, že cena sa pohybuje v krátkodobom klesajúcom kanáli. Od februára 2025 BTC opakovane prerazil smerom nahor. Prerazenie nad 115 000 USD by mohlo posunúť Bitcoin k novým maximám, zatiaľ čo pokles pod 107 000 USD by mohol cenu poslať späť do zóny 95 000 – 100 000 USD, kde boli pozorované predchádzajúce reakcie. Dôležité je, že cena sa nedávno odrazila od kľúčovej realizovanej ceny STH v reťazci okolo 109 000 USD, čo naznačuje, že krátkodobí držitelia opäť zaznamenávajú „mierne“ nerealizované zisky. Návrat pod 108 000 USD by však mohol vyvolať „kapituláciu“ tejto skupiny.
Zdroj: xStation5
Pohyb nad hranicu 4 400 USD by mohol viesť ETH k opätovnému testovaniu svojej najvyššej hodnoty (ATH) – tentoraz blízko 5 000 USD za token.
Zdroj: xStation5
Ponuka peňazí M2 v bilanciách hlavných centrálnych bánk rastie, čo podporuje zlato a s určitým oneskorením by malo podporiť aj BTC.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Oslabenie prílevu ETF
Situácia v Bitcoin ETF naznačuje určitý predaj, hoci objemy zostávajú relatívne malé. Celková aktivita v tejto skupine sa spomalila a v súčasnosti nemá rozhodujúci vplyv na ceny. Na druhej strane, silný nárast čistého prílevu by mohol pomôcť Bitcoin vystúpiť na nové ATH. Momentálne nie je ponuka veľkých investorov dostatočne „absorbovaná“.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Pri pohľade na Ethereum vidíme päť po sebe idúcich dní čistého odlevu. Vzhľadom na rozsah akumulácie ETF v posledných týždňoch by to nemalo byť prekvapujúce. Samotný ETF spoločnosti BlackRock predal ETH v hodnote viac ako 300 miliónov dolárov. Stále to však nie je spoľahlivý prediktor ceny – okolo 20. augusta sme videli podobnú situáciu, po ktorej nasledoval rast čistých prílevov v nasledujúcich reláciách. To všetko naznačuje, že súčasná fáza ochladenia je prirodzená a neznamená strategický odlev kapitálu z kryptomien.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
