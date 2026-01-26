Leidos rozširuje svoje inžinierske kapacity

- Leidos kupuje ENTRUST Solutions Group za 2,4 miliardy USD od investičnej spoločnosti Kohlberg.
- Akvizícia bude úplne dokončená do konca 2. štvrťroka 2026 a prinesie okamžitý rast tržieb a ziskovosti.
- Pozitívny vplyv na upravený zisk na akciu očakáva spoločnosť v roku 2027.
- Transakcia rozširuje pôsobnosť Leidos mimo obranného sektora smerom k energetike a inžinierstvu.
- Leidos kupuje ENTRUST Solutions Group za 2,4 miliardy USD od investičnej spoločnosti Kohlberg.
- Akvizícia bude úplne dokončená do konca 2. štvrťroka 2026 a prinesie okamžitý rast tržieb a ziskovosti.
- Pozitívny vplyv na upravený zisk na akciu očakáva spoločnosť v roku 2027.
- Transakcia rozširuje pôsobnosť Leidos mimo obranného sektora smerom k energetike a inžinierstvu.
Americká obranná a technologická spoločnosť Leidos Holdings oznámila, že uzavrela dohodu o kúpe spoločnosti ENTRUST Solutions Group za približne 2,4 miliardy dolárov.
ENTRUST sa špecializuje na návrhy a inžinierske riešenia pre energetické a technické podniky a akvizícia má posilniť ponuku služieb Leidos v oblasti inžinierstva pre verejné a súkromné energetické spoločnosti.
Transakcia bude financovaná kombináciou nového dlhu, hotovosti a komerčných cenných papierov a jej dokončenie sa očakáva do konca druhého štvrťroka 2026. Podľa vedenia spoločnosti Leidos by sa akvizícia mala okamžite pozitívne prejaviť na raste tržieb aj upravenej prevádzkovej ziskovosti (EBITDA marži). Vplyv na upravený zisk na akciu (EPS) by sa mal prejaviť už v roku 2027.
Týmto krokom Leidos pokračuje vo svojej stratégii rozširovania pôsobnosti mimo obranného sektora, najmä v oblasti energetickej infraštruktúry, modernizácie distribučných sietí a inžinierskych služieb pre verejné služby. ENTRUST Solutions Group je známa ako stabilný hráč v oblasti návrhu a výstavby energetických sietí, a vďaka tejto akvizícii sa Leidos výraznejšie presadí v civilnom inžinierstve a v prechode na čistejšie energetické technológie.
Graf LDOS.US (D1)
Akcie spoločnosti Leidos Holdings sa obchodujú za 190,43 USD. Cena testuje oblasť kĺzavých priemerov EMA 50 (189,78 USD) a SMA 100 (188,82 USD), čo predstavuje dôležitú technickú podporu. RSI sa nachádza na hodnote 50,1, teda presne v neutrálnom pásme, čo značí vyrovnaný pomer medzi nákupným a predajným tlakom. Kľúčovým momentom bude, či sa cena udrží nad hranicou 189–190 USD. Prienik pod túto zónu by mohol otvoriť priestor pre pokles k predchádzajúcim minimám v oblasti ~182 USD, naopak odraz od súčasných úrovní by mohol opäť podporiť býčiu náladu a vrátiť cenu nad 195 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Wells Fargo prerušuje spoluprácu s ISS a zavádza vlastný hlasovací systém
✅Výsledky s Filipom Galkom: LVMH čelí tlaku v segmente alkoholu a neistotám okolo ciel
US500 na historickom maxime pred zasadnutím Fedu 🗽 Podporí momentum BigTech?
Výhľad Microsoftu: Azure, AI a skúška kvality rastu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.