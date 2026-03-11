Výpadok katarského LNG otriasa trhom 🔥

- Niektorí odberatelia LNG od spoločnosti QatarEnergy, vrátane Shell a TotalEnergies, vyhlásili voči svojim klientom vyššiu moc.
- Katar prerušil prevádzku LNG zariadenia s kapacitou 77 miliónov ton ročne.
- Dodávky za marec by mali zostať bez dosahu, problémy sa očakávajú od apríla.
- Obnovenie bežnej prevádzky môže podľa Kataru trvať týždne až mesiace.
Napätie na trhu so skvapalneným zemným plynom (LNG) ďalej rastie. Niekoľko firiem, ktoré odoberajú LNG od spoločnosti QatarEnergy a následne ho predávajú svojim klientom, podľa zdrojov vyhlásilo voči odberateľom vyššiu moc. Medzi nimi majú byť aj spoločnosti Shell a TotalEnergies, rovnako ako niektoré firmy v Ázii.
Dôvodom je prerušenie produkcie v katarskom LNG zariadení s kapacitou 77 miliónov ton ročne, ktoré Katar oznámil už minulý týždeň. Krajina patrí medzi najväčších exportérov LNG na svete, a akýkoľvek dlhší výpadok tak môže mať citeľný dosah na globálne dodávky aj obchodné vzťahy naprieč energetickým sektorom.
Shell aj TotalEnergies pritom patria medzi významných partnerov QatarEnergy a zároveň sú zapojené do rozsiahleho projektu North Field expansion, ktorý má do roku 2027 výrazne navýšiť exportnú kapacitu Kataru. Podľa odhadov analytikov odoberá Shell z Kataru približne 6,8 milióna ton LNG ročne, zatiaľ čo TotalEnergies približne 5,2 milióna ton. Tieto objemy ďalej smerujú ku klientom po celom svete.
Podľa informácií zaslaných odberateľom by dodávky za marec ešte nemali byť narušené. Dosah výpadku sa však má prejaviť od apríla, čo zvyšuje neistotu na trhu. Katarský minister energetiky Saad al-Kaabi navyše uviedol, že návrat k bežným dodávkam môže trvať týždne až mesiace, a to aj v prípade, že by sa konflikt skončil okamžite.
Pre investorov aj odberateľov je to ďalšia pripomienka, aký citlivý zostáva globálny trh s LNG na geopolitické riziká a prevádzkové výpadky. Ak by obmedzenie trvalo dlhšie, môže zosilnieť tlak na ceny plynu aj na dostupnosť dodávok, najmä pre odberateľov, ktorí sú závislí od flexibilných kontraktov.
Graf SHEL.UK (D1)
Akcie spoločnosti Shell sa obchodujú okolo 32,03 GBP a naďalej potvrdzujú silný rastový trend. Cena sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na úrovni približne 29,16 GBP aj nad SMA 100 okolo 28,20 GBP, čo podporuje pokračujúce býčie nastavenie trhu. Po dlhšej konsolidácii na prelome roka titul v posledných týždňoch výrazne akceleroval smerom nahor a dostal sa k oblasti predchádzajúcich maxím.
Aktuálne sa cena pohybuje tesne pod rezistenčnou zónou okolo 32,2–32,3 GBP, kde je viditeľná snaha trhu o ďalšie prerazenie. Ak by sa spoločnosti Shell podarilo túto bariéru prekonať, otvoril by sa priestor na pokračovanie rastu aj do vyšších úrovní. RSI sa nachádza okolo hodnoty 70, teda na hranici prekúpeného pásma. To potvrdzuje silu súčasného trendu, zároveň však upozorňuje na možnosť krátkodobého spomalenia alebo technickej korekcie.
Zdroj: xStation5
Graf TTE.FR (D1)
Akcie spoločnosti TotalEnergies sa pohybujú v blízkosti 69,18 EUR a rovnako si držia veľmi pozitívne technické nastavenie. Cena sa nachádza nad oboma kĺzavými priemermi, nad EMA 50 približne na 63,10 EUR aj nad SMA 100 okolo 58,49 EUR, čo potvrdzuje stabilný strednodobý rastový trend.
Po krátkej korekcii na začiatku marca sa cena opäť odrazila nahor a aktuálne sa vracia k dôležitej rezistenčnej oblasti okolo 69,2 až 71,2 EUR. Táto zóna bude pre ďalší vývoj kľúčová, pretože jej prekonanie by mohlo potvrdiť pokračovanie rastu a návrat k novým lokálnym maximám. RSI sa pohybuje okolo 69,1, teda tesne pod hranicou prekúpenosti. Trh tak zostáva silný, no zároveň sa už dostáva do pásma, kde môže byť citlivejší na vyberanie ziskov.
Zdroj: xStation5
