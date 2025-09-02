📉 Libra padá

Výpredaj na dlhopisovom trhu ťahá GBPUSD o 1 % nadol ❗️
The GBPUSD collapsed sharply following a sell-off in the UK government bond market, which pushed 30-year yields to their highest level since 1998 (5.66%).
Na začiatku seansy bol GBPUSD najmenej volatilným párom G10, pričom libra vykazovala silnú odolnosť voči širokému odrazu dolára. Výpredaj dlhopisov stiahol kurz na najnižšiu úroveň od 7. augusta (tesne pod 1,339). Kupujúcim sa podarilo časť strát získať späť, čím sa GBPUSD dostal späť na úroveň 1,34, mierne nad spodnú hranicu súčasnej konsolidácie. Zdroj: xStation5
Výnosy 30-ročných štátnych dlhopisov Spojeného kráľovstva („Gilts“). Zdroj: Bloomberg Finance LP
Náklady na dlhodobé pôžičky v Spojenom kráľovstve vzrástli na najvyššiu úroveň od roku 1998, čo odráža obavy investorov z hospodárskeho výhľadu krajiny vrátane pretrvávajúcej inflácie, rastúceho verejného dlhu a pochybností o schopnosti vlády zosúladiť fiškálne pravidlá s hospodárskym rastom.
Trhy navyše čoraz viac vnímajú riziko, že kancelárka Rachel Reevesová bude v jesennom rozpočte nútená zvýšiť dane alebo hlbšie znížiť výdavky, pričom výnosy dlhopisov signalizujú prísnejšie podmienky financovania.
Nedávne komentáre Reevesovej zahŕňali okrem iného mimoriadnu daň pre banky, ale financovanie stále slabých verejných služieb a infraštruktúrnych projektov si pravdepodobne vyžiada hlbšie reformy a nové zdroje príjmov - témy, ktorým sa Labouristická strana počas poslednej kampane vyhýbala. Súčasný premiér Keir Starmer prisľúbil, že povedie labouristov do ďalších volieb.
Libra v polovici júla obnovila zisky v súvislosti s rastúcimi očakávaniami septembrového zníženia sadzieb v USA a ďalšími inflačnými tlakmi v Spojenom kráľovstve, čo podporilo britské strednodobé štátne dlhopisy. Zdroj: xStation5
