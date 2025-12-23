Prečo thajský baht posilňuje napriek slabému hospodárstvu

- Thajský baht smeruje k najväčšiemu ročnému zisku voči doláru za osem rokov, hoci ekonomika je stále slabšia a exporty zaťažuje 19% clo do USA.
- Posilnenie podporuje najmä zlato, vyšší prílev dolárov z jeho exportu a očakávania ďalšieho uvoľnenia Fedu, aj sezónny vrchol turizmu.
- Silná mena zhoršuje konkurencieschopnosť exportérov a tlmí turizmus, vláda a centrálna banka preto riešia, ako obmedziť volatilitu bez rizika nálepky menového manipulátoru.
- Thajský baht smeruje k najväčšiemu ročnému zisku voči doláru za osem rokov, hoci ekonomika je stále slabšia a exporty zaťažuje 19% clo do USA.
- Posilnenie podporuje najmä zlato, vyšší prílev dolárov z jeho exportu a očakávania ďalšieho uvoľnenia Fedu, aj sezónny vrchol turizmu.
- Silná mena zhoršuje konkurencieschopnosť exportérov a tlmí turizmus, vláda a centrálna banka preto riešia, ako obmedziť volatilitu bez rizika nálepky menového manipulátoru.
Thajský baht smeruje k najväčšiemu ročnému posilneniu voči doláru za posledných osem rokov, aj keď thajská ekonomika zostáva pod tlakom. Práve tento rozpor je dôvod, prečo mena teraz budí toľko pozornosti.
Prečo baht posilňuje napriek slabším fundamentom
Baht začal spevňovať už v polovici roka 2024, keď vláda spustila stimulačný plán a trh zároveň predával dolár pred posledným cyklom znižovania sadzieb Fedu. Tento rok rally podporujú aj otázky okolo úlohy dolára ako rezervnej meny. V posledných týždňoch baht ďalej posilňoval vďaka slabším signálom z amerického trhu práce, ktoré zvyšujú stávky na ďalšie poklesy sadzieb v roku 2026, a tiež kvôli sezónnej špičke turizmu.
Pomohli aj americké clá. Časť exportérov vyviezla do USA viac tovaru ešte predtým, než clá začali platiť. A keďže 19 % sadzba na thajské exporty je nižšia než 30 % clo na rad čínskych výrobkov, rastie motivácia stavať výrobu v Thajsku pre americký trh. Investičné návrhy domácich aj zahraničných firiem dosiahli v prvých siedmich mesiacoch roka 2025 rekordných 42,2 miliardy dolárov. Veľkým motorom je aj zlato. Jeho cena tento rok vzrástla o viac než 60 %, Thajsko patrí medzi top 10 trhov so zlatom a vyššie ceny vedú k predajom, po ktorých sa dolárové výnosy často menia na baht. Vývoz zlata v období január až október vyskočil o 52 % na 11,6 miliardy dolárov.
Čo tým Thajsko stráca a ako môže reagovať
Silný baht zdražuje thajský tovar v zahraničí. Exporty v októbri rástli najpomalšie za viac než rok. Dopad je vidieť aj v turizme, pretože krajina pôsobí menej ako lacná destinácia. Ministerstvo financií v októbri znížilo odhad príchodov turistov v roku 2025 na 33,5 milióna z 34,5 milióna. Čínski turisti častejšie volia lacnejší Vietnam alebo Malajziu a úlohu zohrávajú aj bezpečnostné obavy po medializovanom únose na začiatku roka. Príchody z Malajzie navyše zasiahli záplavy v najjužnejších provinciách. Pre domácnosti je plus, že silnejšia mena zlacňuje dovoz, napríklad palivá a elektroniku, čo môže tlmiť infláciu, pre ekonomiku závislú od exportu a turizmu však prevažujú nevýhody.
Vláda premiéra Anutina Charnvirakula sľubovala riešiť dopady posilňovania meny, lenže politická neistota je vysoká. Anutin v polovici decembra rozpustil snemovňu a voľby sú 8. februára. Budúci kabinet bude balansovať medzi rizikom ďalšieho posilnenia bahtu a rizikom, že príliš agresívna snaha menu oslabiť by mohla viesť k označeniu Thajska za menového manipulátora zo strany amerického ministerstva financií. Úrady zatiaľ hovoria o zásahoch proti nadmernej volatilite. Devízové rezervy vzrástli na rekordných 278 miliárd dolárov k 12. decembru, zhruba na úroveň polovice HDP. Bank of Thailand navrhla zvýšiť limit, koľko devízových príjmov môžu firmy držať v zahraničí, a rokuje so zlatými obchodníkmi o obmedzení vplyvu zlata, napríklad podporou obchodov so zlatom vyrovnávaných v dolároch cez online platformy, prísnejším dohľadom nad zlatými transakciami a zvažuje sa aj daň z fyzického obchodovania so zlatom, ktorá by však vyžadovala dlhšie analýzy a konzultácie.
Graf: USD/THB (D1)
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US OPEN: Sviatočné obdobie tlmí volatilitu napriek politickým rizikám
Sucden zatvára nákupné centrum kakaa v San Pedre, trh čelí prudkej volatilite
BREAKING: Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA pod očakávaniami! 🚨
DE40: Regulačné a diplomatické eskalácie počas sviatkov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.