Graf dňa: Zlato (23. 12. 2025)

Zlato pokračuje vo vlne dynamických ziskov a dnes pridáva 0,82 %. Cena zlata sa krátko priblížila k ďalšiemu významnému míľniku na úrovni 4 500 USD za uncu (4 495 USD). Rally podporuje jasný nárast dopytu po bezpečných prístavoch a pretrvávajúce geopolitické turbulencie počas prezidentstva Donalda Trumpa. Bezprostredným katalyzátorom zostáva rastúca geopolitická neistota vrátane napätia medzi USA a Venezuelou, ktorá tlmí ochotu podstupovať riziko.
Investori sa tiež čoraz viac pripravujú na holubičí postoj Fedu v roku 2026, čo podporujú nedávne inflačné údaje z USA, ktoré vyšli pod očakávaniami.
Z technického pohľadu futures na zlato prerazili kľúčovú úroveň rezistencie okolo 4 350 USD, čo je v súlade s prevládajúcim rastovým kanálom. Udržanie nad touto úrovňou bude kľúčové pre pokračovanie súčasnej rally. Zároveň vyhliadka na ďalšie uvoľňovanie menovej politiky znižuje náklady obetovanej príležitosti držby zlata v porovnaní s výnosovými aktívami. V kombinácii s pokračujúcimi nákupmi zo strany centrálnych bánk, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch, a rastúcim záujmom retailových investorov to udržiava štrukturálny dopyt po zlate na zvýšených úrovniach.
US OPEN: Sviatočné obdobie tlmí volatilitu napriek politickým rizikám
Sucden zatvára nákupné centrum kakaa v San Pedre, trh čelí prudkej volatilite
BREAKING: Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA pod očakávaniami! 🚨
DE40: Regulačné a diplomatické eskalácie počas sviatkov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.