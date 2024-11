LVMH: príležitosť na nákup napriek zhoršujúcemu sa fundamentu

LVMH : príležitosť na nákup aj napriek zhoršujúcim sa základným ukazovateľom

Pred dvoma týždňami sa francúzske luxusné spoločnosti ocitli v centre záujmu investorov, keď zazvonil zvonec oznamujúci dlho očakávanú výsledkovú sezónu. Tón udával trhový gigant LVMH, ktorý zaťažil celý sektor, pričom cena jeho akcií pri otvorení klesla na približne 588 EUR za akciu - v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol pokles približne o 6 %.

Zároveň bola do klesajúceho trendu vtiahnutá aj spoločnosť Hermès, ktorá klesla o 3 %, zatiaľ čo najväčším porazeným sa stala spoločnosť L'Oréal, ktorá otvorila seansu so stratou 8 %. Hoci sa časť týchto poklesov odvtedy podarilo vyrovnať, čiastočne aj vďaka výsledkom spoločnosti Hermès, ktoré boli optimistickejšie ako výsledky jej kolegov, naďalej pretrváva značné napätie, pokiaľ ide o vyhliadky lídrov CAC 40 v podmienkach globálneho hospodárskeho spomalenia.

Nižšie úrokové sadzby, stimulačné opatrenia čínskych orgánov a úpravy na trhu s vínom a liehovinami - aké vyhliadky má pred sebou LVMH, ktorá čelí zraniteľnosti v segmente hospodárstva, ktorý sa kedysi považoval za odolný voči recesii?

Čína:

Strategické rozhodnutie expandovať na čínsky trh, ktoré sa začalo vývozom koňaku Hennessy v roku 1859 a po ktorom nasledovalo otvorenie prvého obchodu Louis Vuitton v roku 1982, bolo pravdepodobne jedným z kľúčových faktorov rastu LVMH. Ázijsko-tichomorský región sa rýchlo vyvinul zo zanedbateľného podielu na jej príjmoch v 90. rokoch 20. storočia na takmer 17 % v roku 2004. O dvadsať rokov neskôr tento podiel vzrástol na takmer 30 %.

Zdroj : LVMH

Avšak to, čo bolo jedným z najlepších krokov spoločnosti, je teraz aj jej najväčšou výzvou. So štvrťročným rastom HDP pod 1 % v druhom aj treťom štvrťroku a s medziročným rastom maloobchodných tržieb dva- až trikrát nižším, ako je desaťročný priemer, sa Čína snaží znovu naštartovať svoje hospodárstvo po skončení krízy. Čínska ľudová banka (People's Bank of China - PBOC) sa rozhodla intervenovať, možno podnietená obavami z zaostávania za uvoľňovaním menovej politiky, ktoré už uskutočnili jej americkí a európski partneri. Koncom septembra predstavila sériu opatrení zameraných na naštartovanie rastu vrátane zníženia povinných minimálnych rezerv komerčných bánk a zlepšenia prístupu ku kapitálu.

Po počiatočnej silnej reakcii však trhy zmiernili svoje očakávania a kriticky posúdili primeranosť týchto opatrení. Napokon, môže do ekonomiky s úrovňou dlhu blížiacou sa 84 % HDP naďalej prúdiť likvidita?

Zdroj : Národný štatistický úrad Číny

V U.S., Obavy sú o niečo menej naliehavé, keďže rast HDP za druhý štvrťrok sa pohybuje okolo 3 %, čo je nad desaťročným priemerom, a investori čoraz viac veria scenáru "bez pristátia" - vyhnúť sa recesii prostredníctvom včasného zníženia sadzieb. V prostredí stále krehkého trhu práce je to vítané, avšak rastúca päťročná zlomová miera inflácie a výnosy dlhopisov naznačujú, že manévrovací priestor Federálneho rezervného systému môže byť užší, než sa predpokladalo.

Na európskej strane je spotreba rozhodne pomalá. Napriek tomu, že rast miezd v prvých dvoch štvrťrokoch roku 2024 predstihol infláciu, zdá sa, že veľká časť nadbytočných príjmov bola nasmerovaná do úspor a dosiahla historickú mieru približne 15,5 %. Návrat k spotrebiteľským výdavkom sa môže objaviť, keď menové podmienky dosiahnu najnižšiu úroveň, hoci sa to neočakáva minimálne do septembra 2025.

Sklamanie z predaja v treťom štvrťroku

Nedávno zverejnené štvrťročné výsledky spoločnosti LVMH poskytujú len čiastočný prehľad, keďže zahŕňajú len tržby za toto obdobie. Čísla však odrážajú už spomínané hospodárske trendy a odhaľujú, že spoločnosť LVMH znáša hlavnú ťarchu spomalenia. S tržbami odhadovanými na 19,08 miliardy EUR - čo je 4,44 % pokles oproti tretiemu štvrťroku 2023 - skupina zaznamenáva prvý pokles deväťmesačných výsledkov od krízy COVID v roku 2020.

Zdroj : LVMH

Na vine je najmä divízia "Módny a kožený tovar", ktorá predstavuje takmer polovicu tržieb a ktorej tržby klesli o 5 %. Slabšie výsledky dosiahli aj segmenty "Hodinky a šperky" a "Vína a liehoviny", ktoré sa na tržbách skupiny podieľali 12,8 %, resp. 7,5 %. Medzitým sektory "Výberový maloobchod" a "Parfumy a kozmetika" dosiahli o niečo lepšie výsledky s mierou rastu približne 2 - 3 %.

Za predpokladu, že sa tržby vo štvrtom štvrťroku stabilizujú a čistá zisková marža za polrok zostane stabilná (17,44 %), spoločnosť LVMH by mohla vykázať zisk vo výške približne 14 EUR.7 miliárd EUR v budúcom roku, čo je menej ako 15,17 miliardy EUR v roku 2023.

Nerovnomerný hospodársky vplyv v luxusnom sektore

V súčasnosti takmer všetky francúzske luxusné spoločnosti zverejňujú svoje štvrťročné tržby, čo umožňuje porovnávať ich na základe tržieb.

Obrázok LVMH Hermès L'Oréal Kering Príjmy 60,75 MIL. EUR 11,21 M€ 32,41 MIL. EUR 12,8 M€ Trh rast podielu -2,11% +11,7% +6,24% -12,12% P/S pomer 5,21 19,95 5,91 2,3

Zdroj : XTB Research

Toto porovnanie poukazuje na rozdiely medzi týmito spoločnosťami a dokazuje, že nie všetky sú rovnako ovplyvnené hospodárskymi výkyvmi. Spoločnosť LVMH sa z hľadiska získavania trhových podielov umiestnila na treťom najhoršom mieste, čo je čiastočne spôsobené jej vysokým objemom predaja, ktorý ju približuje ku kritickej veľkosti. Okrem toho sa zdá, že značky v jej portfóliu sú menej odolné voči hospodárskemu spomaleniu v dôsledku väčšej závislosti od klientely s miernymi príjmami.

Chuť riskovať, ktorá viedla ku konsolidácii

Od svojho historického maxima na úrovni takmer 905 eur v apríli 2023, prešli akcie LVMH výraznou korekciou a v súčasnosti sa pohybujú okolo 630 EUR. Počiatočná konsolidácia a povzbudivé výsledky podnietili silný odraz, ale v marci 2024 sa začal opätovný pokles, práve v čase, keď americké indexy zaznamenali rozmach.

Zdroj : XTB Research

Tieto trendy naznačujú, že klesajúca trajektória LVMH sa vyvíjala v dvoch fázach. Prvá fáza bola dôsledkom rastúcej averzie investorov voči riziku v roku 2023, pričom vrchol dosiahla v októbri, keď akcie zažili prvú konsolidáciu. Do marca 2024 však pokračujúci pokles nebol spôsobený zvýšenou averziou voči riziku ani očakávanou volatilitou, keďže obe premenné stagnovali. Slabšiu výkonnosť spoločnosti LVMH v porovnaní s indexom S&P 500 možno pravdepodobne vysvetliť jej silnou expozíciou voči čínskej ekonomike.

Zaujímavé je, že krivky averzie k riziku a volatility sa v auguste/septembri skrížili, čo zodpovedá súčasnej fáze konsolidácie. To naznačuje, že očakávané trhové riziko je vyššie, ale investori sú ochotnejší ho prijať pre potenciál vyšších výnosov. Ceny opcií ďalej zdôrazňujú, že riziková prémia LVMH je približne o 70 % vyššia ako riziková prémia indexu S&P 500.

Zdroj : XTB Research

Francúzske štátne dlhopisy majú výnos 3.017 % a koeficientom averzie k riziku okolo 18,07 % by mali krátkodobí investori očakávať výnos z investície do akcií LVMH okolo 9 %, zatiaľ čo dlhodobí investori majú cieľ 7,7 %.

Dlhodobý rast plne zohľadnený v

Nedávne prognózy rastu od MMF poskytujú ďalší pohľad na dlhodobé očakávania trhu. Tieto prognózy boli revidované smerom nahor pre Áziu, Európu a Japonsko. Je však nevyhnutné upraviť túto reálnu mieru rastu zohľadnením očakávanej inflácie v nasledujúcom desaťročí a vážením týchto prognóz na základe príslušnej expozície činnosti LVMH v každom regióne.

USA Región % príjmov Reálne Rast HDP Breakeven miera inflácie Nominálny HDP rast Ázia 30% 4,5% 1,0% 5,5% 25% 2,1% 2,3% 4,4% Európa 24% 1,5% 2,0% 3,5% Japonsko 9% 0,5% 1,2% 1,7% Iné 12% 3,1% 3,4% 6,5%

Zdroj : MMF

Očakávaný dlhodobý rast príjmov LVMH sa teda odhaduje na 4.523%. Po zahrnutí krátkodobej rizikovej prémie do Gordonovho rastového modelu (ktorý predpokladá, že miera rastu je rozdielom medzi rizikovou prémiou a mierou návratnosti) a s čistým výnosom za posledných dvanásť mesiacov vo výške približne 4,48 % sa zdá, že trh plne integroval túto mieru do súčasnej ceny akcií a teraz sa snaží oceniť krátkodobejšie výsledky, keď budú k dispozícii nové údaje.

Potenciálne vstupné signály pre akcie LVMH

Súčasnú cenu LVMH ovplyvňuje prevládajúca úroveň očakávanej volatility trhu a rastúce výnosy dlhopisov, v dôsledku obáv z možného návratu inflácie. S klesajúcimi úrokovými sadzbami a zvýšeným pokrytím zo strany správcov fondov v čase vrcholiacej výsledkovej sezóny sa však subjekty môžu čoskoro vrátiť k flexibilnejším predpokladom oceňovania, ktoré zahŕňajú dlhodobejšiu očakávanú volatilitu vo výške 26 %. V takomto scenári a za predpokladu stabilných výnosov z dlhopisov (okolo 3 %), averzie voči riziku (18,07 %) a rastových očakávaní (4,523 %) by akcie mohli dosiahnuť svoje historické maximá nad 900 EUR.

Z technického hľadiska sa cena v súčasnosti nachádza pod päťdesiatdvortýždňovým kĺzavým priemerom upraveným o jednu štandardnú odchýlku, čo je úroveň, ktorú operátori vo všeobecnosti uprednostňujú ako štatistické podhodnotenie a vstupný signál do dlhodobého trendu. Ukazovateľ RSI našiel podporu okolo 30 % a vykázal rastový impulz, pričom cena akcií súčasne pokračovala v znehodnocovaní. To naznačuje, že súčasná cena by mohla predstavovať potenciálnu vstupnú príležitosť pred postupným prehodnocovaním súvisiacej volatility akcií.

Zdroj : xStation5



Maxime Raturat, XTB Research Francúzsko