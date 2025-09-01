Makroekonomický kalendár: Deň indexov PMI

Prvý septembrový deň znamená nielen návrat do školy, ale pre mnohých účastníkov trhu aj neoficiálny koniec letných prázdnin. Minulá dovolenková sezóna bola pomerne rušná vďaka rôznym udalostiam, ktoré mali na svedomí najmä Donald Trump. Dnes bude trochu pokojnejšie, keďže prvý pondelok v septembri je v USA sviatkom Labor Day a Wall Street bude zatvorený. Nie je však vylúčené, že Donald Trump sa vyjadrí k rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorý jeho recipročné clá označil za nezákonné.
Kalendár:
- 08:30 Švajčiarsko – Maloobchodný predaj (prognóza: 3,6 % medziročne; predchádzajúca hodnota: 3,8 % medziročne)
- 09:00 Poľsko – PMI vo výrobnom sektore (prognóza: 46,8; predchádzajúca hodnota: 45,9)
- 09:15 Španielsko – PMI vo výrobnom sektore (prognóza: 52; predchádzajúca hodnota: 51,9)
- 09:30 Švajčiarsko – PMI vo výrobnom sektore (prognóza: 46,9; predchádzajúca hodnota: 48,8)
- 09:45 Francúzsko – konečný PMI vo výrobnom sektore (prognóza: 49,9; predchádzajúca hodnota: 48,2)
- 09:55 Nemecko – konečný PMI vo výrobnom sektore (prognóza: 49,9; predchádzajúca hodnota: 49,1)
- 10:00 Eurozóna – Konečný PMI pre výrobný sektor (Prognóza: 50,5; Predchádzajúca hodnota: 49,8)
- 10:00 Poľsko – Konečný HDP za 2. štvrťrok (Prognóza: 3,4 % medziročne; Predchádzajúca hodnota: 3,2 % medziročne)
- 10:00 Poľsko – štvrťročný HDP (prognóza: 0,8 % medzikvartálne; predchádzajúca hodnota: 0,7 % medzikvartálne)
- 10:30 Spojené kráľovstvo – konečný PMI vo výrobnom sektore (prognóza: 47,3; predchádzajúca hodnota: 48)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.