Priestor na znižovanie sadzieb ECB je obmedzený, hoci januárová inflácia vyšla pod 2 % inflačným cieľom

Európska centrálna banka dnes trhy neprekvapila, keď ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Januárová inflácia v eurozóne síce výrazne spomalila na 1,7 %, no pokles bol ťahaný predovšetkým znížením cien volatilných zložiek spotrebného koša, teda energií a potravín. Bez týchto vplyvov by bol pokles inflácie pomalší. V základnom scenári ďalšieho vývoja síce ropa a ďalšie energetické komodity zostanú na nižších úrovniach, no ich charakter môže viesť k výrazným cenovým výkyvom oboma smermi, čo by sa premietlo do výslednej inflácie.
ECB je preto opatrná a nechce sa spoliehať na priaznivý vývoj volatilných zložiek. Rada guvernérov bude zároveň čakať na potvrdenie trendu nízkej inflácie, skôr než začne zvažovať úpravu úrokových sadzieb smerom nadol. Riziká opätovného nárastu inflácie pritom stále spočívajú v rýchlejšom než očakávanom raste miezd, ktorý sa následne premieta do silnejšieho dopytu a dopytových inflačných tlakov. Vyššie mzdy zároveň tlačia nahor ceny služieb, ktoré predstavujú druhé riziko pre opätovné zvýšenie inflácie.
Trh v súčasnosti počíta so stabilitou sadzieb v roku 2026, s miernym priestorom pre jedno zníženie sadzieb, ku ktorému by došlo v prípade potvrdenia trendu nižšej inflácie a odznenia niektorých inflačných rizík, ktoré držia ECB v pozore.
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (09.02.2026)
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Irán stále rizikovým faktorom?
Goldman Sachs a Nomura očakávajú pokles libry voči euru
Graf dňa: EUR/USD po dátach z Európy a slabšom americkom trhu práce
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.