Makroekonomický kalendár: Nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve rastie – ako zareaguje Bank of England? (19. 5. 2026)

Najdôležitejšie dáta naplánované na dnešok sú už zverejnené.
Rast HDP Japonska za 1. štvrťrok prekvapil pozitívne a dosiahol 2,1 % y/y. Deflátor HDP (3,4 %) však tiež prekonal očakávania, čo posilňuje obavy z inflačnej situácie v krajine. Trhy teraz oceňujú júnové zvýšenie sadzieb s pravdepodobnosťou takmer 80 %. Napriek intervencii BoJ však jen zostáva pod tlakom. Pár USD/JPY dnes ráno opäť prekonal hranicu 159.
Graf 1: USDJPY (13. 5. – 19. 5.)
Zdroj: xStation, 19. 5. 2026
Dáta z britského trhu práce boli zmiešané. Ukázali ďalší nárast miery nezamestnanosti na 5 % a najväčší pokles počtu zamestnancov v systéme PAYE od pandémie COVID. Mzdy však vzrástli viac, než sa očakávalo, a to o 4,1 %. Táto kombinácia si vyžaduje opatrnosť zo strany Bank of England. Trhové očakávania týkajúce sa zvýšenia úrokových sadzieb klesli. Investori očakávajú, že politici v júni ponechajú sadzby bez zmeny a zvážia ich zvýšenie na júlovom zasadnutí.
Graf 2: Mesačná zmena počtu zamestnancov v systéme UK PAYE (2014 – 2026)
Zdroj: ONS via Bloomberg, 19. 5. 2026
Makroekonomický kalendár
19. mája
- Japonsko – predbežný HDP za 1. štvrťrok (01:50)*
- Austrália – spotrebiteľská dôvera za máj (02:30)*
- Austrália – zápis zo zasadnutia RBA za máj (03:30)*
- Spojené kráľovstvo – rast miezd za marec (08:00)*
- Spojené kráľovstvo – miera nezamestnanosti za marec (08:00)*
- Eurozóna – obchodná bilancia za marec (11:00)
- USA – týždenné dáta ADP z trhu práce (14:15)
- USA – rozpracované predaje domov za apríl (16:00)
* – už zverejnené
20. mája
Ranné hodiny
- Čína – rozhodnutie o 1-ročnej a 5-ročnej sadzbe LPR (03:00)
- Nemecko – inflácia PPI za apríl (08:00)
- Spojené kráľovstvo – inflácia CPI za apríl (08:00)
- Spojené kráľovstvo – inflácia PPI za apríl (08:00)
Tržby
19. mája
- Home Depot pred otvorením americkej burzy
- MakeMyTrip pred otvorením americkej burzy
- Keysight Technologies po zatvorení americkej burzy
