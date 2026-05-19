Obchodné prímerie medzi EÚ a USA visí na vlásku 🚨

- EÚ sa snaží dokončiť obchodnú dohodu s USA pred termínom 4. júla, aby zabránila vyšším clám.
- Trump hrozí zvýšením ciel na európske autá z 15 % na 25 %, ak dohoda nebude rýchlo zavedená.
- Európska únia je najväčším zdrojom amerických dovozov s hodnotou 303 miliárd USD a podielom 20,2 %.
- Pre investorov je kľúčové sledovať dopad na európskych exportérov, automobilky a firmy závislé od amerického trhu.
Európska únia sa snaží urýchlene dokončiť legislatívu k obchodnej dohode so Spojenými štátmi, aby sa vyhla ďalšiemu zvýšeniu ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Európski predstavitelia sa majú stretnúť v utorok. Hlavným cieľom je nájsť finálnu podobu dohody ešte pred termínom 4. júla, ktorý Trump stanovil ako hranicu pre jej zavedenie.
Spor prichádza v citlivom období, keď sa obchodné vzťahy medzi USA a EÚ opäť dostávajú pod tlak. Trump už skôr pohrozil, že zvýši clá na európske automobily z 15 % na 25 %, ak Brusel nebude postupovať dostatočne rýchlo. Takýto krok by výrazne zasiahol európsky automobilový priemysel, ktorý patrí medzi najdôležitejšie exportné sektory regiónu.
Podľa dohody podpísanej vlani v júli mala Európska únia odstrániť clá na americký priemyselný tovar výmenou za strop vo výške 15 % na väčšinu európskych produktov dovážaných do USA. Problémom však zostáva vzájomná dôvera. Predstavitelia EÚ tvrdia, že Washington nesplnil všetky záväzky, najmä po tom, čo rozšíril 50% clá na európsku oceľ a hliník aj na stovky ďalších produktov.
Napätie navyše prehĺbili aj politické faktory. Európsky parlament opakovane blokoval ratifikáciu dohody po tom, čo americký Najvyšší súd zrušil Trumpovo využitie mimoriadnych právomocí na zavádzanie globálnych ciel. K odporu prispeli aj kontroverzné výroky amerického prezidenta o Grónsku, ktoré je autonómnym územím Dánska, teda členskej krajiny EÚ.
Zdroj: Bloomberg
Graf dovozov jasne ukazuje, prečo je spor pre obe strany taký významný. Európska únia je najväčším zdrojom amerických dovozov s hodnotou 303 miliárd USD, čo predstavuje 20,2 % celkového dovozu do USA. EÚ tak predstihuje Mexiko s 220 miliardami USD, Kanadu so 169 miliardami USD aj Čínu so 149 miliardami USD. Z pohľadu Washingtonu tak ide o mimoriadne dôležitého obchodného partnera, na ktorého majú colné zmeny veľmi silný dopad.
Európsky parlament síce napokon dohodu schválil, ale pridal k nej niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Medzi nimi je napríklad podmienka, že dohoda nezačne platiť, kým USA nesplnia svoje záväzky. Ďalším bodom je koniec platnosti v marci 2028, ak sa obe strany nedohodnú na predĺžení. To ukazuje, že Európa nechce dať Washingtonu voľnú ruku a snaží sa do dohody vložiť poistky proti budúcim jednostranným krokom.
Možným kompromisom by mohol byť neskorší termín zavedenia dohody a ustanovenia, ktoré by EÚ umožnili reagovať protiopatreniami, ak by sa situácia zmenila. Finálnu verziu legislatívy však musia schváliť Európsky parlament, Európska komisia a Európska rada, ktorá zastupuje členské štáty. Až potom môže nasledovať záverečné hlasovanie.
Z pohľadu investorov je situácia dôležitá najmä pre európskych exportérov, automobilky, výrobcov priemyselného tovaru a firmy napojené na transatlantický obchod. Vyššie clá by mohli znížiť ich konkurencieschopnosť na americkom trhu, zvýšiť náklady a negatívne zasiahnuť marže. Naopak, rýchla dohoda by mohla priniesť čiastočné upokojenie a znížiť riziko ďalšej obchodnej eskalácie.
Celý spor zároveň potvrdzuje, že clá zostávajú jedným z hlavných nástrojov Trumpovej obchodnej politiky. Americký prezident ich opakovane používa ako formu tlaku na obchodných partnerov, aby získal výhodnejšie podmienky pre USA. Pre Európsku úniu to znamená, že aj po prípadnom schválení dohody bude musieť počítať s vyššou neistotou a pripravenosťou brániť svoje ekonomické záujmy.
