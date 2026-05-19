OpenAI víťazí nad Elonom Muskom a otvára si cestu k IPO ⚖️

- Porota rozhodla v prospech OpenAI a uviedla, že Musk podal žalobu príliš neskoro.
- Verdikt odstraňuje významnú prekážku pre možné IPO s valuáciou až 1 bilión USD.
- Musk oznámil, že sa proti rozhodnutiu odvolá a naďalej obviňuje vedenie OpenAI z odklonu od pôvodnej misie.
- Hoci OpenAI na súde zvíťazila, proces otvoril otázky okolo reputácie Sama Altmana a komerčného smerovania AI.
Americká porota rozhodla v prospech spoločnosti OpenAI v spore, ktorý proti nej viedol Elon Musk. Porota v kalifornskom Oaklande jednomyseľne uviedla, že Musk podal žalobu príliš neskoro, a OpenAI tak nenesie zodpovednosť za údajný odklon od pôvodného poslania, ktorým malo byť budovanie umelej inteligencie v prospech ľudstva.
Verdikt prišiel po trojtýždňovom procese a porota sa podľa dostupných informácií radila menej než dve hodiny. Spor bol vnímaný ako jeden z kľúčových momentov nielen pre samotnú OpenAI, ale aj pre širšiu debatu o tom, kto má z rozvoja umelej inteligencie ťažiť a ako by mala byť táto technológia spravovaná. Výsledok zároveň zjednodušuje cestu k možnému vstupu OpenAI na burzu, ktorý by firmu mohol oceniť až na 1 bilión USD.
Musk v žalobe tvrdil, že OpenAI, jej šéf Sam Altman a prezident Greg Brockman ho zmanipulovali k investícii vo výške 38 miliónov USD. Podľa Muska sa firma následne odklonila od neziskového poslania, vytvorila ziskovú štruktúru a prijala desiatky miliárd dolárov od Microsoftu a ďalších investorov. OpenAI tieto tvrdenia odmietla a argumentovala, že Musk o jej rastových plánoch vedel už roky pred podaním žaloby.
Kľúčovým bodom sporu sa nakoniec nestala len samotná misia OpenAI, ale predovšetkým otázka premlčacej lehoty. Podľa právnikov OpenAI mal Musk na podanie žaloby tri roky, pričom jeho žaloba z roku 2024 prišla príliš neskoro. Sudkyňa Yvonne Gonzalez Rogers po verdikte uviedla, že Musk môže mať pri odvolaní náročnú pozíciu, pretože existuje významné množstvo dôkazov podporujúcich záver poroty.
Musk sa s výsledkom nehodlá zmieriť a oznámil, že sa odvolá. Naďalej tvrdí, že Altman a Brockman využili OpenAI ako cestu k osobnému obohateniu. Jeho právny tím varoval, že verdikt môže vytvoriť nebezpečný precedens pre startupy, ktoré začnú ako neziskové organizácie, ale následne vytvoria ziskové entity a umožnia manažérom a investorom výrazne zarobiť.
OpenAI naopak označila Muskov postup za pokus poškodiť konkurenta. Firma pripomína, že Musk v roku 2018 opustil jej správnu radu a neskôr založil vlastnú AI spoločnosť xAI. Práve táto skutočnosť dodáva celému sporu aj konkurenčný rozmer, keďže obe firmy dnes usilujú o významné postavenie na rýchlo rastúcom trhu umelej inteligencie.
Výhra OpenAI je dôležitá aj pre Microsoft, ktorý čelil obvineniu z napomáhania údajnému porušeniu povinností. Počas procesu zaznelo, že Microsoft do partnerstva s OpenAI investoval viac než 100 miliárd USD. Pre technologického giganta je preto rozhodnutie poroty pozitívnym signálom, pretože znižuje právnu neistotu okolo jednej z jeho najdôležitejších strategických investícií.
Napriek tomu nejde pre OpenAI o úplne bezproblémové víťazstvo. Proces priniesol nepríjemné výpovede týkajúce sa dôveryhodnosti Sama Altmana, ktorého niektorí svedkovia označili za klamára. Muskovi právnici sa snažili presvedčiť porotu, že Altmanova kredibilita je pre celý prípad zásadná. OpenAI síce súdnu bitku vyhrala, ale Altmanova reputácia môže zostať pod tlakom.
Z pohľadu investorov je verdikt výrazne pozitívny. Odstraňuje jednu z najväčších právnych prekážok, ktorá mohla komplikovať prípravu prípadného IPO. Ak by OpenAI skutočne vstúpila na burzu s ocenením okolo 1 bilióna USD, išlo by o jednu z najväčších technologických udalostí posledných rokov. Firma by tým získala ďalší kapitál aj silnejšiu pozíciu v globálnom súboji o dominanciu v umelej inteligencii.
Celý prípad však zároveň ukazuje, aké zložité je spojenie neziskových ideálov, obrovských investícií a komerčného tlaku v oblasti umelej inteligencie. Technológia, ktorá sa používa vo vzdelávaní, financiách, práve, medicíne aj médiách, vyvoláva rastúce otázky týkajúce sa bezpečnosti, kontroly, dôveryhodnosti a dopadu na pracovný trh. Spor medzi Muskom a OpenAI tak síce právne skončil víťazstvom OpenAI, ale širšia debata o budúcnosti AI tým rozhodne nekončí.
