Nemecko začína privatizáciu energetického giganta ⚡

- Nemecko začalo proces privatizácie spoločnosti Uniper SE.
- V hre je IPO, priamy predaj alebo iná transakčná štruktúra.
- Medzi potenciálnymi záujemcami sa spomínajú Equinor, EPH a Brookfield Asset Management.
- Podľa pravidiel EÚ musí Nemecko znížiť svoj podiel v Uniperi na maximálne 25 % plus jednu akciu do konca roka 2028.
- Nemecko začalo proces privatizácie spoločnosti Uniper SE.
- V hre je IPO, priamy predaj alebo iná transakčná štruktúra.
- Medzi potenciálnymi záujemcami sa spomínajú Equinor, EPH a Brookfield Asset Management.
- Podľa pravidiel EÚ musí Nemecko znížiť svoj podiel v Uniperi na maximálne 25 % plus jednu akciu do konca roka 2028.
Nemecká vláda začala privatizáciu energetickej spoločnosti Uniper SE, čím otvorila cestu k transakcii, ktorá by sa mohla stať jedným z najväčších európskych obchodov v sektore utilít v tomto roku. Berlín podľa oznámenia zverejneného vo Financial Times zvažuje niekoľko možností vrátane vstupu firmy na burzu alebo priameho predaja strategickému investorovi.
Uniper sa dostal pod kontrolu štátu počas európskej energetickej krízy, keď Rusko obmedzilo dodávky plynu do Európy. Spoločnosť, ktorá bola najväčším nemeckým dovozcom plynu, vtedy čelila obrovským stratám, pretože musela nakupovať náhradné dodávky za výrazne vyššie ceny. Štát firmu zachránil znárodnením, aby zabránil širším problémom v nemeckom energetickom systéme.
Teraz sa situácia mení a Berlín pripravuje návrat Uniperu do súkromného vlastníctva. Vláda už vlani naznačila, že preferovanou možnosťou je IPO, zároveň však ponecháva otvorené aj ďalšie možnosti. Medzi nimi je napríklad priamy predaj časti podielu alebo širšia transakcia so strategickým partnerom. Zatiaľ nebolo rozhodnuté o rozsahu, načasovaní ani konkrétnej štruktúre prípadného obchodu.
O Uniper už podľa dostupných informácií prejavili predbežný záujem niektorí významní hráči. Medzi potenciálnymi záujemcami sa spomína nórsky Equinor, energetická skupina EPH českého miliardára Daniela Křetínského a tiež Brookfield Asset Management. Záujem týchto investorov ukazuje, že Uniper zostáva atraktívnym aktívom, najmä vďaka svojej pozícii v európskej energetickej infraštruktúre.
V hre bola aj možnosť spojenia Uniperu so spoločnosťou Securing Energy for Europe, známou ako SEFE. Aj táto firma bola počas energetickej krízy znárodnená a podobne ako Uniper má byť v budúcnosti postupne vrátená do súkromných rúk. Prípadná kombinácia oboch firiem by mohla vytvoriť silnejšiu energetickú skupinu s významným postavením na európskom trhu.
Privatizácia Uniperu nie je iba politickým rozhodnutím, ale aj záväzkom voči Európskej únii. Podľa pravidiel EÚ musí Nemecko znížiť svoj podiel v spoločnosti na maximálne 25 % plus jednu akciu do konca roka 2028. To vytvára jasný časový rámec, v ktorom musí Berlín nájsť vhodné riešenie. Podobný proces sa očakáva aj pri SEFE.
Z pohľadu investorov ide o dôležitý signál, že európsky energetický sektor sa postupne vracia z krízového režimu do bežnejšieho trhového prostredia. Ak sa Uniper dostane na burzu, môže prilákať investorov hľadajúcich expozíciu na energetickú infraštruktúru, obchodovanie s komoditami a stabilnejší utilitný sektor. Priamy predaj by naopak mohol byť zaujímavý pre strategických hráčov, ktorí chcú posilniť pozíciu v Európe.
Zároveň však zostávajú riziká. Energetický trh je stále citlivý na ceny plynu, geopolitický vývoj a reguláciu. Uniper síce prežil najhoršiu fázu krízy, ale jeho budúca hodnota bude závisieť od toho, ako stabilné budú európske dodávky energií a ako sa firma prispôsobí prechodu k nízkoemisnej energetike.
Privatizácia Uniperu tak môže byť pre Nemecko symbolom uzatvárania jednej z najdramatickejších kapitol európskej energetickej krízy. Pre investorov pôjde o príležitosť sledovať, či sa z kedysi štátom zachraňovanej firmy stane opäť atraktívna verejne obchodovaná spoločnosť alebo cieľ pre veľkého strategického kupca.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Makroekonomický kalendár: Nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve rastie – ako zareaguje Bank of England? (19. 5. 2026)
OpenAI víťazí nad Elonom Muskom a otvára si cestu k IPO ⚖️
Obchodné prímerie medzi EÚ a USA visí na vlásku 🚨
Ranné zhrnutie: Trhy neveria Trumpovým oznámeniam (19. 5. 2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.