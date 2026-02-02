Medvedí začiatok nového týždňa – Ranné zhrnutie (02.02.2026)📉

- Trhy začínajú nový obchodný týždeň výraznými výpredajmi.
- Najväčšiu pozornosť investorov opäť priťahujú drahé kovy. Aktuálne SILVER oslabuje o 11,3 % a GOLD o 7,5 %.
- Negatívna nálada sa prejavuje aj pri NATGAS a OIL.WTI, ktoré klesajú o 17,1 % a 6,37 %.
- OPEC+ ponechal marcovú produkciu bez zmeny a neposkytol žiaden výhlaď na obdobie po prvom štvrťroku.
- Situácii na vyššie uvedených inštrumentoch nepomohla ani absencia väčšej vojenskej intervencie v Iráne, ktorú časť trhu cez víkend očakávala.
- Zaznamenávame prudký pokles cien akcií firiem aj kryptomien, ktoré nasledujú pád cien komodít.
- Pokles Bitcoinu na úroveň okolo 75 200 USD posunul priemernú nákupnú cenu kryptomien spoločnosti Strategy nad aktuálnu trhovú hodnotu. Z tohto dôvodu môžeme na začiatku obchodovania očakávať výrazné poklesy cien akcií krypto firiem aj samotnej Strategy. Momentálne, pred otvorením trhu, akcie spoločnosti klesajú o 9 %.
- Burzy v Ázijsko-pacifickom regióne otvorili obchodovanie v červených číslach.
- Japonský Nikkei 225 stráca 0,48 %, Hang Seng v Hongkongu klesol o 2,4 %, Shanghai Composite oslabuje o 1,3 % a austrálsky S&P/ASX 200 padá o 1 %. Investori vyberajú zisky a trh sa sústreďuje na rozhodnutie austrálskej centrálnej banky o úrokových sadzbách, ktoré sa očakáva v utorok ráno (očakáva sa ich zvýšenie).
- V Indii spôsobil prudký prepad cien akcií návrh zvýšenia daní z derivátových obchodov oznámený v rozpočte.
- V Južnej Kórei došlo k silným výkyvom, úrady prerušili obchodovanie na burze KOSPI na päť minút po tom, čo futures klesli o 5 %.
- Ázijské a pacifické akciové trhy zaznamenali všeobecný pokles v dôsledku negatívnych udalostí, ako sú čiastočné zatvorenie americkej federálnej vlády, nečakaný pokles čínskych PMI indexov a následky prudkého prepadu cien drahých kovov.
- Ďalšiu ranu zasadila slabosť technologického sektora po správach, že Nvidia pozastavila plánovanú investíciu 100 miliárd libier do OpenAI.
- V Austrálii januárový PMI výrobného sektora vzrástol na päťmesačné maximum a inflačný index Melbournského inštitútu vzrástol o 0,2 % m/m (predtým 1,0 %), medziročne o 3,6 % y/y, čo podporuje inflačné obavy a špekulácie o možnom zvýšení sadzieb RBA 3. februára.
- Na širokom devízovom trhu sa aktuálne najlepšie darí japonskému jenu a americkému doláru.
- Výrazné poklesy zaznamenávajú austrálsky a kanadský dolár (vplyv poklesu cien drahých kovov).
- Zaujímavosťou je, že jen spočiatku oslabil po víkendových vyjadreniach premiérky Takaichiovej o výhodách slabej meny pre exportérov.
Zdroj: xStation
India: Nové bojisko obchodnej vojny?
