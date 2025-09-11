Micron rastie o 10 % vďaka silnejšiemu výhľadu 🚀

Akcie Micron dnes stúpajú o 10 % na 153 USD za akciu po tom, čo banka Citi zvýšila cieľovú cenu na 175 USD (z predchádzajúcich 150 USD).
Uptrend na trhu s pamäťovými čipmi zostáva zachovaný vďaka vysokým bariéram vstupu, teda obmedzenej ponuke, a zároveň silnejšiemu dopytu, než sa očakávalo – najmä zo strany dátových centier a AI. Spoločnosť Micron zverejní výsledky za 4. fiškálne štvrťrok dňa 23. septembra. Citi očakáva výsledky približne v súlade s konsenzom (~2,62 USD EPS pri tržbách 11,2 mld. USD), avšak výhľad jasne nad očakávaniami, a to vďaka vyšším objemom a cenám pri DRAM a NAND. Odhad EPS Citi pre fiškálny rok 2026 je o 26 % nad konsenzom.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Micron financial dashboard
Podľa odhadov Morgan Stanley by dopyt po NAND súvisiaci s AI mohol do roku 2029 dosiahnuť až 34 % globálneho trhu, čím by sa TAM (total addressable market) rozšíril približne o 29 miliárd USD. Ako jeden z popredných dodávateľov NAND má spoločnosť Micron príležitosť stať sa lídrom v segmente enterprise SSD.
Príjmové momentum Micronu bolo v posledných štvrťrokoch výrazne silnejšie, hoci v absolútnych číslach stále výrazne zaostáva za Nvidiou. Prognózy pre rok 2026 však pôsobia pre spoločnosť optimisticky.
Aj ocenenie nepôsobí prehnane. Forward P/E pre budúci rok sa pohybuje okolo 11, v porovnaní so súčasným P/E nad 25.
Akcie Micronu dnes rastú o 10 % a od začiatku roka už posilnili o viac než 60 % – čo je porovnateľné s ostatnými výrobcami polovodičov a jasne nadpriemerné voči indexom US500 a US100.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.