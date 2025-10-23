Microsoft dal Copilotovi tvár: Predstavujeme „Mica“

-
Microsoft predstavil Mica – novú vizuálnu podobu Copilota.
-
Copilot je teraz schopný opravovať chyby, pamätať si kontext a fungovať v tímoch.
-
Cieľom je posilniť využitie AI v každodennej práci bez rušivých prvkov.
-
Kľúčové budú otázky ochrany súkromia, dostupnosti a skutočného prínosu pre produktivitu.
-
Microsoft zásadne inovoval svojho AI asistenta Copilot. Nový vizuálny prvok – avatar menom Mico – má spríjemniť používateľskú skúsenosť, bez toho aby sa vzdialil od hlavného cieľa: zvýšenia produktivity. Spolu s týmto vizuálnym doplnkom prichádzajú aj funkčné vylepšenia, ktoré robia Copilota múdrejším a viac prispôsobivým.
Nové rozhranie s praktickým využitím
Mico (čítaj „Míko“) je animovaná postavička, ktorá reaguje na tón komunikácie používateľa. Pri frustrácii môže vyzerať súcitne, pri radosti sa zas „roztancuje“.
Microsoft však nechce, aby bol Mico chápaný ako digitálny priateľ – nejde o náhradu ľudskej interakcie, ale o zefektívnenie práce. Mico sa začne objavovať v Microsoft 365, Windows 11 a ďalších nástrojoch – zatiaľ však len v USA, Kanade a Spojenom kráľovstve.
Múdrejší Copilot: Kontext a odvaha oponovať
Copilot je teraz schopný upozorniť na nesprávne požiadavky a ponúknuť korektné alternatívy.
Novinkou je aj podpora skupinových chatov, kde Copilot dokáže pracovať s viacerými používateľmi naraz – napríklad v rámci Teams.
Vylepšená pamäť umožňuje zapamätať si minulé úlohy, štýl práce či predchádzajúce interakcie, čo pomáha znižovať opakovanie a zvyšuje plynulosť práce.
Stratégia Microsoftu
Za vizuálnou zmenou sa skrýva hlbšia stratégia: prepojiť AI s každodenným pracovným životom a sprístupniť ju širokej škále používateľov. Mico má byť súčasťou snahy Microsoftu o „ľudskejší“ digitálny nástroj, ktorý však nevyvoláva nerealistické očakávania.
Podpora spolupráce a rozhodnejšia interakcia robia z Copilota nástroj vhodný nielen pre jednotlivcov, ale aj pre tímy.
Riziká a výzvy
Pamäť Copilota prináša otázky súkromia – používatelia musia mať možnosť kontrolovať, čo si AI pamätá.
Avatar môže byť aj rušivý, ak nebude správne nastavený – Microsoft však umožní jeho prispôsobenie.
Obmedzená dostupnosť v úvodnej fáze znamená, že globálne nasadenie môže chvíľu trvať.
Vplyv na biznis
Mico predstavuje ďalší krok k prepojeniu AI s firemným svetom. V kombinácii s funkciami ako pamäť či tímová práca sa môže Copilot stať štandardom v digitálnych pracovných nástrojoch naprieč odvetviami.
