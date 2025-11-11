Microsoft investuje viac než 10 miliárd USD do infraštruktúry umelej inteligencie v Portugalsku

-
Microsoft investuje viac než 10 miliárd USD do nového centra umelej inteligencie v portugalskom meste Sines v spolupráci so Start Campus, Nscale a NVIDIA.
-
Ide o najväčšiu investíciu Microsoftu v Portugalsku a jeden z najväčších AI projektov v Európe.
-
Investícia posilní európsku AI infraštruktúru, no prináša aj riziká spojené s energetickými nárokmi, povoľovacím procesom a návratnosťou kapitálu.
-
Spoločnosť Microsoft Corporation oznámila, že plánuje investíciu približne 10 miliárd USD do nového dátového centra zameraného na umelú inteligenciu (AI) v lokalite Sines v Portugalsku. Toto centrum bude jedným z najväčších svojho druhu v Európe.
Strategická iniciatíva – zariadenie v Sines
Dátové centrum v Sinesu, približne 150 km južne od Lisabonu, bude budované v spolupráci s portugalským vývojárom Start Campus, britským AI‑startupom Nscale a čipovou firmou NVIDIA, ktorá dodá približne 12 600 najnovších GPU. Podľa Brad Smitha, vice‑predsedu a prezidenta Microsoftu, investícia pomáha Portugalsku stať sa „benchmarkom pre zodpovedný a škálovateľný vývoj AI v Európe“.
Dopady pre Microsoft a región
Pre Microsoft znamená táto investícia zásadný krok k posilneniu cloudovej a AI‑infraštruktúry v Európe, čím reaguje na narastajúci globálny dopyt po výpočtových kapacitách pre generatívnu AI a rozsiahle služby.
Pre Portugalsko predstavuje prítomnosť jedného z najväčších AI‑centier v Európe významný technologický impulz. Prímorský región Sines ponúka strategickú výhodu vďaka podmorským dátovým káblom a obnoviteľným zdrojom energie, čím sa stáva dôležitým digitálnym uzlom.
Riziká a úvahy
Aj napriek veľkému strategickému potenciálu sú tu výrazné riziká: získanie potrebných povolení, kapacita energetickej siete a dodávky energie, riadenie projektu tohto rozsahu naprieč viacerými partnermi a dlhým časovým horizontom. Rovnako vývoj trhu s AI, dostupnosť hardvéru a regulačné prostredie v Európe môžu ovplyvniť konečný výsledok.
