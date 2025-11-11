Parker-Hannifin kúpi Filtration Group za 9,25 miliardy USD a vytvorí globálneho lídra v oblasti priemyselnej filtrácie

-
Parker-Hannifin kúpi Filtration Group za 9,25 miliardy USD, čím významne posilní svoje pôsobenie v oblasti priemyselnej filtrácie.
-
Filtration Group očakáva tržby 2 miliardy USD v roku 2025, z čoho 85 % pochádza z popredajných služieb.
-
Akvizícia má posilniť ziskovosť a priniesť návratnosť investícií, hoci krátkodobo zvýši zadlženosť firmy.
-
-
-
Spoločnosť Parker-Hannifin Corporation, globálny líder v oblasti pohybových a riadiacich technológií, oznámila plán na akvizíciu spoločnosti Filtration Group, súkromnej dcérskej firmy Madison Industries, za 9,25 miliardy USD. Tento krok významne rozšíri pôsobenie Parkeru v oblasti priemyselnej filtrácie a prispeje k rastu stabilných príjmov a ziskovosti.
Prehľad akvizície a obchodný význam
Transakcia bude financovaná kombináciou nového dlhu a hotovosti a očakáva sa, že bude dokončená v priebehu šiestich až dvanástich mesiacov po schválení regulačnými orgánmi. Približne 85 % z plánovaných tržieb Filtration Group vo výške 2 miliardy USD v roku 2025 pochádza z popredajných služieb, čo Parkeru zabezpečí stabilné a opakované príjmy v rôznych odvetviach, ako sú priemysel, automobilový sektor a vykurovacie a chladiace systémy.
Filtration Group zamestnáva približne 7 500 ľudí a vyrába široké spektrum filtračných systémov pre globálne trhy. Podľa Parkeru táto akvizícia vytvorí jedného z najväčších poskytovateľov priemyselnej filtrácie na svete, čím posilní pozíciu spoločnosti v segmentoch s vysokými maržami a trvalým dopytom.
Strategický význam a trhové postavenie
Generálna riaditeľka Parkeru Jenny Parmentier uviedla, že akvizícia je súčasťou stratégie zameranej na kvalitné, rastové segmenty. „Táto strategická transakcia pokračuje v našej investícii do kvalitných podnikov, ktoré transformujú naše portfólio, urýchľujú rast tržieb a zvyšujú ziskovosť,“ uviedla.
S ročnými tržbami takmer 20 miliárd USD sa Parker snaží posilniť portfólio v oblastiach s vysokou hodnotou, ako sú filtračné technológie, letectvo a pokročilé materiály. Akvizícia odzrkadľuje širší trend konsolidácie technologických spoločností s cieľom zvýšiť efektivitu a rozšíriť servisné služby.
Financovanie, integrácia a riziká
Transakcia bude realizovaná bez emisie nových akcií, čím sa zachová hodnota pre súčasných akcionárov, ale dočasne sa zvýši zadlženosť firmy. Aj keď Parker neočakáva výrazné problémy s integráciou, analytici budú pozorne sledovať plnenie synergických cieľov najmä v súčasnom ekonomickom prostredí.
Firma očakáva zvýšenie marží, rast zisku na akciu a návratnosť investovaného kapitálu na úrovni vysokých jednotiek percent do piatich rokov.
