SoftBank predala podiel v Nvidii za 5,8 miliardy USD a sústreďuje sa na AI investície

SoftBank predala celý svoj podiel v Nvidii za približne 5,8 miliardy USD, aby mohla investovať do AI a dátových centier.
Spoločnosť dosiahla zisk 2,5 bilióna jenov a oznámila štiepenie akcií v pomere 4:1.
Predaj podnietil diskusie o možnom prehriatí AI trhu, ale môže ísť aj o strategický krok na získanie kapitálu.
Japonská skupina SoftBank Group Corp. oznámila predaj celého svojho podielu v spoločnosti NVIDIA Corporation za približne 5,8 miliardy dolárov. Tento krok naznačuje strategické presmerovanie firmy k rozsiahlym investíciám do infraštruktúry umelej inteligencie a súvisiacich iniciatív.
Detaily predaja a finančný dopad
SoftBank predala v októbri približne 32,1 milióna akcií Nvidie a získala 5,83 miliardy USD v hotovosti. Tento výnos pomohol firme vykázať čistý zisk za štvrťrok vo výške 2,5 bilióna jenov (cca 16,2 miliardy USD), čím prekonala očakávania trhu. Predaj bol súčasťou širšej stratégie preskupenia aktív v prospech pripravovaných AI investícií.
Strategické zameranie na AI
Výkonný riaditeľ Masayoshi Son sústreďuje prostriedky na vznikajúcu AI infraštruktúru, vrátane spoločného projektu „Stargate“ s OpenAI a masívnych investícií do dátových centier. Výťažok z predaja akcií Nvidie má tieto plány financovať. Podľa analytikov to neznamená nedôveru voči Nvidii, ale skôr potrebu získať likviditu pre nadchádzajúce investície, ktoré môžu dosiahnuť vyše 30 miliárd USD.
Dopad na trh a ocenenie
Aj keď predaj tvorí len malý podiel na celkovej trhovej hodnote Nvidie, jeho načasovanie vyvolalo otázky o možnom prehriatí trhu s AI. Akcie Nvidie po oznámení klesli o viac než 2 %. Na druhej strane akcie SoftBank sa tento rok viac ako zdvojnásobili a firma oznámila štiepenie akcií v pomere 4:1, aby ich sprístupnila širšiemu okruhu investorov.
Riziká a úvahy
Aj napriek optimistickému výhľadu so sebou rozsiahle AI investície nesú riziká. Úspech závisí od schopnosti SoftBank efektívne realizovať dlhodobé projekty. Analytici upozorňujú, že príliš agresívna expanzia môže viesť k strate, ak sa nenaplnia očakávania návratnosti.
Z pohľadu Nvidie môže predaj vyvolať otázky o očakávanom raste, aj keď jej fundamenty zostávajú silné.
