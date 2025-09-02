Microsoft ponúka americkej vláde zľavy na cloudové služby vo výške viac ako 6 miliárd USD

Spoločnosť Microsoft predstavila návrh, ktorý by mohol federálnej vláde USA priniesť úspory vo výške viac než 6 miliárd amerických dolárov na cloudových službách počas nasledujúcich troch rokov. Ide o výrazné zľavy na služby Azure a nástroje s umelou inteligenciou, ktoré zapadajú do širšieho úsilia Trumpovej administratívy o úspory a modernizáciu verejných IT systémov.
Strategický zámer a rozsah
Návrh bol adresovaný Úradu pre všeobecné služby (GSA) a vychádza z existujúcich Enterprise zmlúv. Obsahuje množstevné zľavy a optimalizované licenčné schémy, ktoré motivujú štátne agentúry k centralizácii cloudovej infraštruktúry. Tento krok je vnímaný ako strategická odpoveď na konkurenčné ponuky od Amazon Web Services a Googlu s cieľom urýchliť digitalizáciu vo verejnom sektore.
Odhady analytikov naznačujú, že návrh by mohol priniesť až 3,1 miliardy USD ročne v úsporách, čo by výrazne ovplyvnilo rozpočty na IT vo verejnej správe.
Konkurenčné prostredie
Návrh prichádza v čase rastúceho tlaku na technologické firmy, aby pri verejných obstarávaniach znížili svoje ceny. Ministerstvo pre efektívnosť verejnej správy (DOGE) už vyzvalo spoločnosti Google a Oracle na zníženie cien. Hoci Amazon a Google rokujú o podobných ponukách, návrh Microsoftu ich rozsahom a časovým rámcom výrazne prevyšuje.
Investície do infraštruktúry a dlhodobá vízia
Microsoft nevníma túto iniciatívu iba ako taktický ťah. Ponuka je súčasťou širšej stratégie masívneho rozvoja infraštruktúry. Spoločnosť plánuje počas fiškálneho roka 2025 investovať približne 80 miliárd USD do výstavby dátových centier, z čoho viac než polovica bude smerovať do USA. Spojenie atraktívnych cien a rozvoja infraštruktúry potvrdzuje ambíciu Microsoftu stať sa hlavným IT partnerom americkej vlády.
Výhľad a vplyv
Ak GSA ponuku schváli, výsledné úspory môžu zásadne preformovať prostredie vládnych cloudových služieb a posilniť pozíciu Microsoftu ako lídra. Spoločnosť tým vysiela silný signál rozhodujúcim orgánom aj obstarávateľom: konkurenčné ceny a dlhodobá technická podpora môžu významne prispieť k úspešnej digitalizácii štátnej správy.
