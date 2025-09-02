Zlato rastie o 1,5 %, dosahuje historické maximum nad 3 500 USD 🔔 Korekcia na Wall Street a EURUSD

- Americké akciové indexy v utorok oslabili a prehĺbili svoju korekciu. Nasdaq 100 a S&P 500 stratili viac než 1,2 %, resp. takmer 1,1 %. Takmer všetky sektory sa obchodovali v mínuse, pričom najväčšie straty zaznamenali softvérové a polovodičové akcie.
- Výnosy amerických štátnych dlhopisov vzrástli, desaťročný výnos pridal takmer 5 bázických bodov na 4,275 %. Dolár posilnil o viac než 0,6 %, zatiaľ čo EURUSD prudko oslabil.
- Zlato vzrástlo o takmer 1,5 % napriek silnému doláru, podporené silným dopytom po bezpečných aktívach. Slabšia komponenta zamestnanosti v ISM reporte môže byť trhom interpretovaná ako skorý signál slabších piatkových dát NFP. Striebro sa takisto zvýšilo nad 40,8 USD, zatiaľ čo Bitcoin sa opäť odrazil k 111 000 USD.
- Spojené štáty odobrali spoločnosti Taiwan Semiconductor (TSMC) licenciu na predaj čipov do Číny. Hoci sa zákaz týka iba starších generácií polovodičov, investori vnímali zásah regulátorov negatívne – najmä v kontexte vyhlásenia Nvidie, že rokuje o predaji Blackwell AI čipov do Číny.
Americké dáta ukázali stále vysoké, ale nižšie než očakávané ceny a zmiešaný obraz z priemyslu – nové objednávky rástli, zatiaľ čo zamestnanosť klesala.
- ISM Manufacturing: 48,7 (odhad: 48,9; predchádzajúca: 48,0)
- Index zamestnanosti: 43,8 (predchádzajúca: 43,4)
- Cenový index: 63,7 (odhad: 65,2; predchádzajúca: 64,8)
- Nové objednávky: 51,4 (predchádzajúca: 47,1)
- Výdavky na stavebníctvo (m/m): −0,1 % (odhad: −0,1 %; predchádzajúca: −0,4 %)
- Akcie PepsiCo odovzdali väčšinu predchádzajúcich ziskov a uzavreli o 2 % vyššie po tom, čo aktivistický fond Elliott Management oznámil 4-miliardový podiel v spoločnosti.
- Zemný plyn klesol o takmer 2 % po tom, čo počas seansy stratil až 4 %, keďže dopyt v USA je sezónne slabší a počasie na oboch pobrežiach chladnejšie. Ceny kávy klesli po rekordných ziskoch, zatiaľ čo kakao sa takisto obchodovalo nižšie.
- Britská libra sa dostala pod silný predajný tlak po zhoršení makroekonomických údajov z Veľkej Británie a rastúcich obavách o budúcu politiku Bank of England. Index FTSE 100 klesol o takmer 0,9 %.
- Inflácia v eurozóne prekonala očakávania. Jádrová inflácia zostala na 2,3 % medziročne (vs. 2,2 % odhad), zatiaľ čo celková inflácia dosiahla 2,8 % medziročne, taktiež nad odhadmi. Euro po zverejnení posilnilo a výnosy nemeckých bundov vzrástli.
