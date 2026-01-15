Microsoft uzatvára rekordnú dohodu o uhlíkových kreditoch z pôdy pre rastúce emisie dátových centier

-
Microsoft nakúpi rekordných 2,85 milióna uhlíkových kreditov z pôdneho hospodárenia počas 12 rokov.
Kredity sú založené na regeneratívnych poľnohospodárskych praktikách podporujúcich sekvestráciu uhlíka v pôde.
Hodnota dohody je odhadovaná v stovkách miliónov dolárov, pričom 75 % výnosov dostanú farmári.
Transakcia potvrdzuje rastúcu dôležitosť stratégií odstraňovania uhlíka v podnikovej klimatickej politike.
Spoločnosť Microsoft uzatvorila rekordnú dohodu o nákupe 2,85 milióna uhlíkových kreditov založených na pôdnom hospodárení. Ide o najväčšiu transakciu svojho druhu na trhu s dobrovoľnými uhlíkovými kreditmi. Dvanásťročná zmluva s firmou Indigo Carbon je súčasťou snahy Microsoftu dosiahnuť do roku 2030 uhlíkovú negatívnosť.
Kredity budú generované prostredníctvom regeneratívnych poľnohospodárskych metód, ako sú redukované orby, krycie plodiny či ekologické spásanie, ktoré zvyšujú schopnosť pôdy zachytávať oxid uhličitý. Nákup prekonáva predchádzajúcu dohodu spoločnosti Microsoft na 2,6 milióna kreditov.
Strategický klimatický krok
Nová dohoda je súčasťou širšej stratégie spoločnosti, ktorá kombinuje prírodné a technologické riešenia na zníženie emisií. Ukladanie uhlíka do pôdy zohráva zásadnú úlohu, keďže pôda patrí medzi najväčšie prírodné zásobárne uhlíka a zároveň prispieva k lepšiemu zadržiavaniu vody a úrodnosti pôdy.
Aj keď finančné detaily neboli zverejnené, odhady podľa bežných trhových cien hovoria o hodnote medzi 171 až 228 miliónmi dolárov. Približne 75 % výnosu z každého kreditu pôjde priamo farmárom, čím sa podporí ich záujem o trvalo udržateľné praktiky.
Význam pre klimatickú stratégiu
Kúpa kreditov prichádza v čase rastúcich emisií Microsoftu, najmä kvôli dátovým centrám a AI technológiám. Uhlíkové kredity založené na prírodných riešeniach sú jednou z hlavných stratégií firmy, ako kompenzovať svoj klimatický dopad.
Napriek diskusiám o merateľnosti a trvácnosti prírodných riešení Microsoft touto iniciatívou ukazuje, že veľké korporácie vážne uvažujú o aktívnom odstraňovaní uhlíka ako súčasti svojej environmentálnej zodpovednosti.
