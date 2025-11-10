Microsoft zapája influencerov do propagácie Copilotu medzi mladými používateľmi

-
Microsoft siahá po tvorcoch s veľkým dosahom (ako Alix Earle), aby zvýšil adopciu Copilotu medzi mladými spotrebiteľmi.
Firma chce, aby Copilot nebol len pracovný nástroj, ale osobný asistent pre bežný život.
Hoci Copilot má približne 150 miliónov mesačných používateľov, Microsoft zaostáva za lídrami v spotrebiteľskej AI.
Výzvou zostáva, či influencer‑marketing dokáže priniesť trvalý efekt v podobe zvýšenej angažovanosti a nie iba krátkodobý efekt.
Spoločnosť Microsoft zásadne mení svoju marketingovú stratégiu v oblasti spotrebiteľov – najíma si popredné osobnosti zo sociálnych sietí, ako je Alix Earle, aby propagovali jej AI asistenta Copilot. Tento krok ukazuje snahu firmy preniknúť mimo segment korporátnych klientov a osloviť mladých ľudí prostredníctvom influencer kampaní.
Stratégia značky a úloha influencerov
Microsoft si uvedomuje, že hoci dominuje vo firemnom a cloudovom prostredí, medzi spotrebiteľmi mladšími ako 30 rokov má slabšiu pozíciu oproti konkurencii. Šéfka marketingu priznala, že Microsoft je v spotrebiteľskom segmente stále „vyzývateľom“ a kampane s influencermi už prinášajú vyššiu návratnosť než tradičné médiá.
Spolupráca s Alix Earle – známou influencerkou, ktorá ovplyvňuje dopyt po produktoch – má cieľ predstaviť Copilot ako osobného asistenta, nie len pracovný nástroj. V príspevkoch na sociálnych sieťach Earle opísala Copilot ako „svojho mentora a terapeuta“, čím pomáha preformulovať jeho vnímanie.
Mladí používatelia a autentická komunikácia
Microsoft sa snaží prezentovať Copilot ako nástroj vhodný pre každodenný život, nie len pre firmy. Aj keď má Copilot približne 150 miliónov mesačných používateľov, zaostáva za ChatGPT (cca 800 miliónov týždenne) a Gemini (650 miliónov mesačne).
Z tohto dôvodu Microsoft oslovuje influencerov mimo IT segment – najmä z oblasti životného štýlu či krásy – aby bola komunikácia prirodzenejšia a bližšia mladým používateľom. Posolstvo je jednoduché: „Náš AI nástroj je tu pre vás každý deň.“
Vplyv na Microsoft a trh
Pre Microsoft ide o významný posun – od technického a funkčného prístupu k marketingu k príbehom a spolupráci s tvormi obsahu. Ak bude táto stratégia úspešná, môže Microsoft posilniť svoju pozíciu v spotrebiteľskom segmente AI.
Pre influencerov a celý kreatívny ekosystém je to dôkaz, že veľké technologické firmy posúvajú influencera do centra komunikácie, aj pri zložitých technológiách ako AI asistenti.
Riziká a strategické úvahy
Hoci ide o odvážny krok, existujú riziká. Konkurencia v AI sektore je tvrdá a marketingová popularita nemusí automaticky znamenať dlhodobú používateľskú angažovanosť. Viacerí analytici pochybujú, či len cez influencrov dokáže Microsoft dobehnúť lídrov.
Ďalšou výzvou je autenticita – mladí používatelia sú citliví na neúprimné odporúčania. Ak sa zážitok z používania Copilotu nebude zhodovať s očakávaniami, hrozí reputačné riziko. Navyše, Microsoft musí zlepšiť merateľnosť – t. j. ako sa influencer kampane premietnu do konkrétnych obchodných výsledkov ako predplatné či používateľská retencia.
