Private equity firma preberá kontrolu nad The Very Group, končí éra rodiny Barclayovcov

Carlyle Group získala kontrolu nad The Very Group konverziou dlhu na kapitál, čím sa skončila viac ako 20-ročná éra rodiny Barclayovcov.
Nové vlastníctvo má posilniť finančnú stabilitu a umožniť väčšie investície do technológií a zákazníckej skúsenosti.
Napriek súčasnej ziskovosti bude úspech závisieť od integrácie investičných plánov a konkurencieschopnosti na trhu.
Spojená štáty sídliaca investičná skupina The Carlyle Group prevzala vlastníctvo spoločnosti The Very Group, jedného z popredných britských internetových maloobchodníkov. Tým sa končí viac než dvojdekádová kontrola rodiny Barclayovcov.
Pozadie a mechanizmus transakcie
Spoločnosť The Very Group, prevádzkujúca značky Very a Littlewoods a vykazujúca ročné tržby presahujúce 2 miliardy £, bola vo vlastníctve rodiny Barclayovcov od prevzatia svojho predchodcu v roku 2002 za 750 miliónov £.
Spoločnosť The Carlyle Group bola veriteľom skupiny od roku 2021 a podľa správ bola transakcia štruktúrovaná ako výmena dlhu za kapitál, čo umožnilo Carlyle konvertovať svoje rozsiahlé pôžičky na vlastnícky podiel.
Valné zhromaždenie, ktoré viedol bývalý britský kancelár Nadhim Zahawi, potvrdilo, že zmena vlastníctva poskytuje „posilnený kapitálový základ“ a „zvýšenú finančnú flexibilitu“ na podporu dlhodobého rastu.
Strategické dôsledky
Pre The Very Group nové vlastníctvo znamená potenciál pre zvýšené investície v oblastiach technológií, zákazníckej skúsenosti a digitálnej infraštruktúry. Vedúci predstavitelia spoločnosti tvrdia, že im táto podpora umožní urýchliť rast a inovácie v konkurenčnom britskom e‑commerce trhu.
Z pohľadu Carlyle akvizícia odráža širší trend v oblasti private equity: identifikovať stabilných digitálnych maloobchodníkov s pravidelnými príjmami a využiť finančnú silu k optimalizácii prevádzky a tvorbe hodnoty.
Riziká a úvahy
Aj keď The Very Group vykázala silnú upravenú EBITDA približne 307 miliónov £ za posledný rok, akvizícia zároveň zvýrazňuje zaťaženú kapitálovú štruktúru – obchodné impérium rodiny Barclayovcov čelilo rastúcim dlhom.
Dosiahnutie rastového tempa pod novým vlastníctvom bude závisieť od hladkej implementácie investičných plánov, zachovania lojálnosti zákazníkov a konkurenčnej pozície na britskom trhu. Pre Carlyle je výzvou dosiahnuť cieľové výnosy a realizovať potenciálny výstup za priaznivých podmienok.
