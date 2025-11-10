- Spoločnosť Verizon vydáva dlhopisy v hodnote 10 miliárd dolárov na financovanie akvizície spoločnosti Frontier Communications.
- Emisia je rozdelená do piatich tranží, z ktorých najdlhšia má splatnosť 40 rokov a výnos 1,6 bázických bodov nad štátnymi dlhopismi.
- Trh s korporátnymi dlhopismi ožíva, pričom spoločnosti ako Meta a Alphabet zaznamenávajú rekordnú aktivitu.
Americký telekomunikačný gigant Verizon Communications Inc. plánuje prostredníctvom predaja podnikových dlhopisov získať približne 10 miliárd dolárov. Cieľom je financovať akvizíciu spoločnosti Frontier Communications Parent Inc., ktorú začiatkom tohto roka schválila Federálna komisia pre komunikácie (FCC) v USA.
Verizon sa tak zaradil medzi veľkých emitentov podnikových dlhopisov, ktorí využívajú súčasné priaznivé podmienky na trhu a silný dopyt investorov po kvalitných podnikových cenných papieroch. Spoločnosť plánuje rozdělit emisiu až na päť tranží, pričom najdlhšia – 40-ročná dlhopis – ponúka výnos približne o 1,6 percentuálneho bodu vyšší ako výnos amerických štátnych dlhopisov.
Silný dopyt po korporátnych dlhopisoch pokračuje
Emisia dlhopisov spoločnosti Verizon nasleduje po sérii veľkých korporátnych transakcií, ktoré v uplynulých týždňoch posunuli globálny trh korporátnych dlhopisov na rekordnú úroveň 6 biliónov dolárov. V novembri spoločnosť Meta Platforms Inc. predala dlhopisy v hodnote 30 miliárd dolárov, čo je najväčšia verejná ponuka od roku 2023. Len o týždeň neskôr spoločnosť Alphabet Inc. (materská spoločnosť Google) vydala dlhopisy v hodnote 25 miliárd dolárov v amerických dolároch a eurách.
Tieto transakcie ukazujú, že veľké korporácie využívajú uvoľnené podmienky na dlhopisových trhoch a priaznivé výnosy na refinancovanie alebo financovanie akvizícií. Pre spoločnosť Verizon to nie je prvá takáto veľká operácia. V roku 2013 spoločnosť uskutočnila rekordnú emisiu v hodnote 49 miliárd dolárov, ktorá je dodnes najväčšou emisiou v histórii korporátnych dlhopisov.
Financovanie akvizície spoločnosti Frontier a expanzie v sektore internetu
Nová emisia bude slúžiť predovšetkým na refinancovanie preklenovacieho úveru vo výške 10 miliárd USD, ktorý spoločnosť Verizon získala v roku 2024 ako krátkodobé financovanie na nákup spoločnosti Frontier. Prechod z bankového úveru na dlhodobé kapitálové financovanie umožní spoločnosti stabilizovať svoju bilanciu a rozšíriť investície do vysokorýchlostnej internetovej infraštruktúry, ktorú akvizícia spoločnosti Frontier doplní o nové regionálne trhy v USA.
Na transakcii sa podieľa päť veľkých investičných bánk: Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley a Wells Fargo. Tieto bankové domy vystupujú ako hlavní manažéri emisie.
Graf: VZ.US (D1)
