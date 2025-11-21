MicroStrategy v problémoch? Akcie klesli o 67 % z maxima ✂

Preferenčné akcie spoločnosti MicroStrategy tento mesiac oslabili o takmer 7,0 % a 13,5 % v dôsledku zhoršeného sentimentu na trhu s kryptomenami. Tento pokles vyvoláva otázky ohľadom schopnosti spoločnosti pokračovať vo financovaní nákupov Bitcoinu a plnení záväzkov spojených s výplatou dividend v hotovosti.
Prémiová prirážka spoločnosti, ktorá jej historicky umožňovala získavať kapitál lacnejšie než priame nákupy Bitcoinu (mNAV = EV/BTC držba), od polovice roku 2025 stabilne klesá.
Ukazovateľ mNAV Basic (trhová kapitalizácia / BTC držba) klesol pod hodnotu 1, čo znamená, že celková trhová hodnota spoločnosti je teraz nižšia než hodnota Bitcoinu, ktorý aktuálne drží. JPMorgan navyše upozornila, že MicroStrategy môže byť vyradená z hlavných indexov MSCI, čo by mohlo spôsobiť odlev kapitálu v rozsahu 2,8 až 8,8 miliardy USD.
Akcie MSTR tento týždeň stratili 10 %, za posledných šesť mesiacov poklesli o 55 % a medziročne o 60 % – teda oveľa viac než samotný Bitcoin, ktorý je od svojho maxima nižšie o 32 %. Akcie sa obchodujú blízko 52-týždňových miním pri veľmi vysokej volatilite. Spoločnosť aj naďalej získava kapitál prostredníctvom nových emisií preferenčných akcií, avšak rastúce náklady na financovanie a riziko vyradenia z indexov zostávajú hlavnými rizikovými faktormi pre investorov. V krátkodobom horizonte je najdôležitejším faktorom zastavenie poklesu Bitcoinu. Spoločnosti momentálne nehrozí likviditná kríza – najbližšie splatné dlhové záväzky sú až v roku 2027 (a len v malom objeme) a následne v ďalších rokoch.
