Moderna dostane od CEPI 54 mil. USD na vakcínu proti vtáčej chrípke

- Moderna získa od CEPI až 54,3 milióna USD na neskorú fázu testovania vakcíny proti vtáčej chrípke, štart je plánovaný na začiatok budúceho roka.
- Financovanie prichádza po tom, čo HHS ukončilo kontrakt s Modernou až na 766 miliónov USD a v USA sa tento rok obmedzovali granty a kontrakty na vedecký výskum vrátane štúdií mRNA.
- USA už majú zásoby vakcín proti vtáčej chrípke, Moderna však zdôrazňuje, že mRNA môže v pandémii urýchliť reakciu oproti technológiám, ktoré vyžadujú mesiace na „vypestovanie“ vírusu.
Moderna získa až 54,3 milióna USD na neskorú fázu klinického testovania vakcíny proti vtáčej chrípke. Je to signál, že časť financovania vývoja vakcín môže preberať aj sektor mimo vlády v čase, keď sa v USA tento rok škrtali federálne granty a kontrakty na vedecký výskum, vrátane štúdií mRNA technológie, na ktorej Moderna stavia.
Financovanie od CEPI a plán štúdie
Peniaze poskytne Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), partnerstvo verejných, súkromných, filantropických a občianskych organizácií zamerané na vývoj vakcín pre pandémie a ďalšie zdravotné hrozby. Moderna uviedla, že neskorá fáza štúdie má začať na začiatku budúceho roka a cieľom je dotiahnuť program až k schváleniu vakcíny. Výskum a vývoj vakcín proti potenciálnym pandemickým hrozbám je pritom zvyčajne financovaný primárne z vládnych zdrojov, takže tento krok podčiarkuje otázku, do akej miery môžu externé organizácie vyplniť vzniknutú medzeru.
Koniec kontraktu HHS a argument v prospech mRNA
Americké ministerstvo zdravotníctva HHS tento rok ukončilo kontrakt s Modernou až na 766 miliónov USD na vývoj vakcín proti vtáčej chrípke, čo firmu prinútilo hľadať iné zdroje financovania. Moderna pôvodne počítala s tým, že tieto prostriedky využije práve na neskoré fázy klinických testov. USA síce už majú zásoby vakcín proti vtáčej chrípke, Moderna však tvrdí, že jej mRNA technológia by v prípade pandémie umožnila rýchlejšiu reakciu než staršie postupy, ktoré zvyčajne vyžadujú mesiace na vypestovanie vírusu.
