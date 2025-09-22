Monopol Googlu v reklamnej technike pod drobnohľadom: Súd rozhoduje o trestoch

Federálna sudkyňa Leonie Brinkema uznala, že Google porušil antitrustové zákony tým, že zneužil svoje dominantné postavenie na trhu s reklamnými technológiami. Konkrétne ide o trhy s ad servermi pre vydavateľov a reklamné burzy. Google prepojil svoju reklamnú burzu (AdX) s nástrojmi pre vydavateľov, čím zvýhodňoval vlastné riešenia a vytláčal konkurenciu.
Naopak, súd zamietol obvinenia ohľadom reklamných sietí pre inzerentov – v tejto oblasti nebol zistený monopol.
Navrhované riešenia
Americké ministerstvo spravodlivosti a 17 štátov navrhujú zásadné kroky:
-
Rozdelenie Google AdX a prípadne aj časti platformy Google Ad Manager.
-
Zavedenie interoperability, aby vydavatelia neboli viazaní výhradne na Google pri predaji reklamného priestoru.
-
Zverejnenie algoritmov a aukčných pravidiel, prípadne ich otvorenie konkurenčným hráčom.
Google s tým nesúhlasí a tvrdí, že navrhované opatrenia sú neprimerané. Navrhuje miernejšie zmeny, ako je vyššia transparentnosť alebo dobrovoľné úpravy systémov.
Prečo je to dôležité
Digitálna reklama tvorí základný zdroj príjmov pre veľkú časť internetu. Ak dôjde k obmedzeniu dominantného postavenia Googlu, môže to zmeniť celý reklamný ekosystém – od cien, cez výber technológií, až po dostupnosť reklamy pre menších hráčov.
Pre Google môže rozsudok znamenať nútený predaj časti biznisu, zásahy do interných systémov a prísnejší dohľad. Pre zvyšok trhu to však môže znamenať otvorenie priestoru pre konkurenciu a transparentnejšie podmienky pre vydavateľov a inzerentov.
