USA chcú kontrolovať algoritmus TikToku. Do dohody vstupuje Oracle

Spojené štáty rokujú s Čínou o dohode, ktorá by umožnila americkým subjektom prebrať kontrolu nad algoritmom odporúčaní TikToku. Podľa plánu bude vedenie nad americkou prevádzkou TikToku zabezpečovať Oracle a konzorcium amerických investorov.
Nová americká entita bude mať väčšinu amerických členov v predstavenstve (6 z 7 miest). Oracle bude zodpovedný za ukladanie dát amerických používateľov a za dohľad nad fungovaním algoritmu. Čínska materská spoločnosť ByteDance si ponechá menšinový podiel pod hranicou 20 %.
Prečo je algoritmus rozhodujúci
Odporúčací algoritmus určuje, aký obsah sa zobrazuje používateľom, čo sa stáva virálnym a aké trendy sa šíria. Práve preto je predmetom záujmu amerických úradov, ktoré sa obávajú možného vplyvu čínskej vlády cez ByteDance.
Preto dohoda počíta s tým, že algoritmus bude buď pod americkým dohľadom, licencovaný, alebo úplne prerobený. Zámerom je zabezpečiť, že čínska strana nebude mať prístup k rozhodovaciemu jadru platformy.
Kto sú hlavní hráči a aké je načasovanie
Okrem Oracle sú súčasťou dohody investičné skupiny Silver Lake a Andreessen Horowitz, ktoré by získali väčšinový podiel (približne 80 %) v americkej prevádzke TikToku. Oracle bude zabezpečovať infraštruktúru, bezpečnosť dát a správu algoritmu.
Prezident Trump predĺžil lehoty pre oddelenie TikToku od ByteDance, ktoré boli stanovené v predchádzajúcej legislatíve. Dohodu je však potrebné dokončiť čo najskôr, aby sa predišlo novým zákazom alebo právnym krokom.
Riziká a otvorené otázky
Aj keď návrh spĺňa viacero požiadaviek americkej strany, stále existujú zásadné otázniky:
-
Ako bude prakticky vyzerať „kontrola algoritmu“ – pôjde o vlastníctvo, licenciu alebo len dohľad?
-
Súhlasí s tým ByteDance? Čínske zákony o vývoze technológií môžu situáciu skomplikovať.
-
Bude mať táto zmena vplyv na to, ako TikTok funguje v USA – zmení sa používateľské prostredie?
-
Ako bude zabezpečená transparentnosť, ochrana súkromia a nezávislosť nového amerického TikToku?
