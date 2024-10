Môže Ubisoft ešte zmeniť situáciu?

Správu vecí verejných 9. septembra. Fond požaduje zmenu generálneho riaditeľa a stiahnutie spoločnosti z burzy cenných papierov. Tieto požiadavky prichádzajú v situácii, keď akcie UBI klesli od začiatku roka o 50 % a o 88 % oproti ich maximám v roku 2018. Spoločnosť AJ Investments zdôrazňuje potrebu významných reforiem na zvrátenie osudu spoločnosti, ktorá čelí pretrvávajúcim problémom na trhu.

Spoločnosť UBI zverejnila svoje výsledky za prvý štvrťrok svojho finančného roka 2024 - 2025 v júli. Spoločnosť zaznamenala čisté rezervácie vo výške 290 miliónov EUR v porovnaní s 873 miliónmi EUR v predchádzajúcom štvrťroku. Čisté rezervácie predstavujú čisté tržby bez niektorých príjmov budúcich období. Investori očakávali hodnotu 300,9 mil. Na druhý štvrťrok si spoločnosť UBI stanovila cieľ čistých rezervácií vo výške približne 500 miliónov eur, pričom investori očakávali 625 miliónov eur.



UBI: UBI: vedúca francúzska spoločnosť v oblasti videohier



UBI je popredným francúzskym vývojárom a vydavateľom videohier. Vo svojom finančnom roku 2023 - 2024 skupina zaznamenala čisté rezervácie vo výške 2,32 miliardy EUR.

Francúzske štúdio je ocenené na 1,5 miliardy eur a 13,98 % vlastní rodina Guillemotovcov, zakladateľov spoločnosti. Od prvej investície v roku 2018, po ktorej nasledovala druhá v roku 2022, vlastní čínsky vydavateľ Tencent takmer 10 % spoločnosti. Hoci je spoločnosť Tencent druhým najväčším akcionárom skupiny, jej možnosti vplyvu sú v skutočnosti obmedzené. Rodina Guillemotovcov drží 5 z 10 miest v predstavenstve spoločnosti Ubisoft.

Medzi najznámejšie franšízy štúdia patria Assassin's Creed, Rainbow Six, Rayman, Just Dance a Far Cry. UBI vydala hru Star Wars Outlaws 30. augusta 2024 a plánuje vydať Assassin's Creed Shadows 12. novembra 2024.



Stagnácia distribúcie a kontroverzie

Hoci je spoločnosť francúzska, jej činnosť sa sústreďuje najmä v Severnej Amerike, kde sa realizuje 53 % jej obchodov. Na druhom mieste je Európa s 35 % čistých rezervácií, za ktorou nasleduje zvyšok sveta s 12 %. Ubisoft (UBI) je vydavateľom aj distribútorom videohier, pričom v poslednom finančnom roku tvorili tieto hry 77 % jeho tržieb. Vydavateľská činnosť však zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v rozdelení príjmov. V roku 2018 tvorilo vydavateľstvo len 7 % tržieb, zatiaľ čo v rokoch 2023 a 2024 to bolo 42 %, resp. 23 %. V peňažnom vyjadrení prinieslo vydavateľstvo v roku 2018 125 miliónov EUR v porovnaní s dnešnými 518 miliónmi EUR. Distribúcia v roku 2018 predstavovala 1 607 miliónov EUR v porovnaní s 1 044 miliónmi EUR v roku 2023 a 1 782 miliónmi EUR v roku 2024, takže rast tejto činnosti je oveľa nižší, ak vôbec existuje.

Tento relatívny pokles distribučnej činnosti sa pripisuje najmä sérii komerčných neúspechov a škandálov od roku 2018, pričom posledným veľkým úspechom spoločnosti Ubisoft bola hra Assassin's Creed Odyssey, vydaná v tomto roku. Štúdio bolo ostro kritizované hráčmi aj zamestnancami za toxický a sexistický manažment, početné prepúšťanie a odklady vývoja (napríklad hry Skull and Bones, pôvodne plánovanej na rok 2017, ale nakoniec vydanej v roku 2024). Nedávno bolo štúdio obvinené z kultúrneho privlastňovania a plagiátorstva v prípade hry Assassin's Creed Shadows, ktorá ešte ani nevyšla. Jeho najnovší trhák Star Wars Outlaws bol na sociálnych sieťach široko zosmiešňovaný pre nedostatok detailov v textúrach a idiotskú umelú inteligenciu nehráčskych postáv.

Ziskovosť štúdia sa v dôsledku týchto problémov výrazne znížila. Štúdio sa snaží dosiahnuť zisk a v roku 2023 dokonca zaznamenalo obrovskú stratu vo výške 494 miliónov EUR. V roku 2024 skupina čiastočne vyrovnala svoje straty so ziskom 157 miliónov EUR, čo znamenalo čistú maržu 6,8 % v porovnaní s viac ako 17 % u amerického konkurenta Electronic Arts a 19 % u čínskeho giganta Tencent.



Existuje nejaká nádej pre UBI?



Štúdiá videohier sú viac ako v iných odvetviach mimoriadne citlivé na svoju povesť. Hráči ako informovaní spotrebitelia používajú pri rozhodovaní o nákupe nástroje ako Metacritic . Táto stránka zhromažďuje recenzie hier od novinárov aj hráčov a dobré hodnotenie na Metacritic úzko súvisí so schopnosťou hry predávať sa. Posledným hitom spoločnosti Ubisoft, ktorý na portáli Metacritic získal viac ako 80/100 bodov, bol Assassin's Creed Odyssey v roku 2018, čo sa zhodovalo s maximom akcií spoločnosti. Star Wars Outlaws, najnovší titul vydaný spoločnosťou Ubisoft, získal na Metacritic skóre 76/100 a priemerné spotrebiteľské hodnotenie 5,5/10. Povedať, že Ubisoft odvtedy nevytvoril žiadnu dobrú hru, je krátky krok.

Túto obavu zdieľajú aj investori, ktorí Ubisoft oceňujú s výraznou zľavou oproti jeho konkurentom. Napríklad Electronic Arts a Tencent sú ocenené na 36-násobok, resp. 22-násobok zisku, zatiaľ čo Ubisoft je ocenený len na 8-násobok zisku. To odráža názor trhu, že spoločnosť má menší potenciál budúceho rastu. Podobne trh potrestal cenu akcií UBI o 88 % z jej maximálnych hodnôt v roku 2018.

Je možné, aby Ubisoft opäť získal priazeň trhu a hráčov? Investori sa zdali byť optimistickí a očakávali dobré výsledky hry Xdefiant, ktorá bola spustená 21. mája a podľa vydavateľa prilákala 11 miliónov hráčov. Na druhý a tretí štvrťrok finančného roka 2024 - 2025 analytici predpovedali čisté tržby vo výške 625,2 mil. eur, resp. 938,2 mil. eur. Tieto prognózy sa teraz zdajú byť príliš vysoké, keďže Ubisoft oznámil na nasledujúci štvrťrok cieľ len 500 miliónov eur. Trh teraz očakáva menej od hry Star Wars Outlaws, ktorá vyjde 30. augusta a ktorá podporí tretí štvrťrok len na dva dni (okrem predobjednávok), a Assassin's Creed Shadows, ktorý má vyjsť 12. novembra. Obe tieto hry patria medzi najočakávanejšie hry tohto roka, pričom ich vydanie má len malú konkurenciu.

Teraz je jasné, že tieto uvedenia na trh nebudú stačiť na vyriešenie štrukturálnych problémov, ktorým skupina čelí. Odvetvie videohier prechádza fázou konsolidácie, čoho príkladom je akvizícia Activision-Blizzard spoločnosťou Microsoft. Ubisoft si je toho dobre vedomý, keďže v roku 2018 sa už stal terčom pokusov o nepriateľské prevzatie zo strany Vivendi. Pri tejto príležitosti si Ubisoft na svoju ochranu prizval na pomoc spoločnosť Tencent. Takéto stratégie však môžu byť len dočasné. Aby sa skupina účinne bránila, musí si získať späť srdcia hráčov tým, že im ponúkne zážitky, ktoré lepšie spĺňajú ich očakávania.





Nadchádzajúca príležitosť v UBI?



Z technického hľadiska sa akcie od júla 2018 nachádzajú v jasnom klesajúcom trende, pričom nedávno dosiahli kritickú zónu podpory medzi 11,8 a 13,1 €. Táto úroveň leží tesne nad spodnou hranicou jej makrokanála smerom nahor. Z historického hľadiska spoločnosť UBI zažila medvedie trhy s poklesom až -90 %, čoho dôkazom boli pády technologického trhu a trhu s nehnuteľnosťami v rokoch 2000 - 2002 a 2008 - 2011. V súčasnosti je pokles na úrovni -89,6 %. Do uzavretia mesačnej sviečky zostáva už len týždeň, toto obdobie bude pre býkov rozhodujúce. Aby sa posilnili argumenty v prospech dna, musia akcie pred zatvorením znovu dosiahnuť úroveň 13 €. Na mesačnom ukazovateli RSI môžeme pozorovať býčiu divergenciu. Prelomenie pod kľúčovú geometrickú podporu, ktorú predstavuje hlavná trendová čiara v čiernej farbe, by mohlo vyvolať ďalší pokles, potenciálne až na úroveň 3,6 €.

UBI.FR na mesačnej báze. Zdroj: xStation.