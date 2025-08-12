US OPEN: Indexy sa odrážajú nahor, investori sledujú prvé zníženie sadzieb Fedu v roku 2025

- Indexy na Wall Street v prvých minútach obchodovania rastú, pretože dôvera investorov v septembrové zníženie sadzieb Fedu posilnila. Donald Trump predĺžil pozastavenie vysokých ciel na Čínu o ďalších 90 dní.
- Čína nariadila spoločnostiam zastaviť objednávky čipov Nvidia H20 z dôvodu bezpečnostných obáv.
- Akcie spoločností spojených s konopným priemyslom zaznamenali výrazné zisky po Trumpovom vyhlásení, že marihuana bude pravdepodobne preklasifikovaná ako liek.
Pozornosť investorov sa dnes sústredila predovšetkým na zverejnenie údajov o inflácii CPI v USA. Celková inflácia dosiahla 2,7 % medziročne (mierne pod očakávaniami), zatiaľ čo jadrová inflácia bola vyššia – 3,1 % medziročne. Tento výsledok však neoslabil očakávania zníženia sadzieb Fedu, a to aj napriek pretrvávajúcej vysokej jadrovej inflácii. Trh aktuálne oceňuje septembrové zníženie sadzieb Fedu s pravdepodobnosťou okolo 90 %.
V predobchodnej fáze v utorok sa na americkom trhu výrazne hýbali ceny akcií technologických firiem a producentov konope. AST SpaceMobile vynikla rastom o približne 10 % vďaka ambicióznym plánom na rozvoj satelitnej technológie a silnému predajnému výhľadu. Švajčiarska spoločnosť ON tiež zaznamenala výrazný rast a zvyšuje trhový podiel voči Nike. Medzi veľkými spoločnosťami stojí za zmienku Intel, ktorý posilnil o viac než 3 % po pozitívnych komentároch zo stretnutia s generálnym riaditeľom a očakávaniach budúceho rozvoja, najmä v oblasti polovodičov a budúcich technológií.
Futures na US500 prelomili pri zverejnení správy o americkej CPI kľúčovú rezistenciu na úrovni 6420 bodov. Graf H1 ukazuje pokračovanie uptrendu a formovanie nového, vyššieho vrcholu.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
-
AST SpaceMobile (ASTS.US) – Akcie posilnili po správach o pláne vypustiť 45–60 satelitov v nasledujúcich rokoch a o dodatočných kontraktoch vo fáze ranného vývoja, čo zodpovedá rastúcemu záujmu o vesmírne technológie. Akcie otvorili s rastom o cca 10 %.
-
On Holding (ONON.US) – Silný štart po zvýšení výhľadu tržieb na celý fiškálny rok. Švajčiarsky výrobca športového oblečenia zvýšil finančné prognózy vďaka silnému rastu priameho predaja zákazníkom. Spoločnosť má nižšiu expozíciu voči clám, keďže 90 % produkcie prebieha vo Vietname. Akcie otvorili s rastom o 15 %.
-
Intel (INTC.US) – Akcie rastú na začiatku obchodovania na NYSE po pozitívnych rokovaniach medzi generálnym riaditeľom a prezidentom USA Donaldom Trumpom. Počas niekoľkých dní sa situácia okolo Intelu výrazne zmenila – od ostrej kritiky a verejných výziev na rezignáciu CEO k zmierlivejším slovám a oceneniu minulých úspechov firmy. Uvoľnenie napätia medzi politikou a biznisom zlepšilo náladu investorov. Akcie otvorili s rastom o takmer 3,5 %.
-
Starbucks (SBUX.US) – Akcie rastú po zlepšení odporúčania od Baird, ktorý predpokladá, že spoločnosť môže prekonať výkon trhu. Starbucks je najväčší reťazec kaviarní v USA a koncom júla sa dostal pod tlak po oznámení 50 % cla na Brazíliu, najväčšieho dodávateľa kávy do USA. Akcie rastú o 1,3 %.
