Pfizer hlási prielom v liečbe invazívnej rakoviny močového mechúra

Spoločnosť Pfizer oznámila, že kombinácia jej lieku Padcev a imunoterapie Keytruda od firmy Merck významne zlepšila celkové prežitie aj obdobie bez návratu ochorenia u pacientov so svalovo invazívnou rakovinou močového mechúra, ak bola podávaná pred a po chirurgickom zákroku.
Podľa priebežných výsledkov prebiehajúcej klinickej štúdie fázy III táto kombinácia dosiahla výrazne lepšie výsledky oproti samotnej operácii. Podľa Johanny Bendell, šéfky vývoja onkologických liekov v Pfizeri, majú dáta potenciál zmeniť doterajšiu klinickú prax, najmä v skorších štádiách ochorenia, kde možno dosiahnuť lepšie dlhodobé výsledky.
Svalovo invazívna rakovina močového mechúra predstavuje asi 25 % všetkých novo diagnostikovaných prípadov a patrí k agresívnym formám s vysokým rizikom metastáz. Terapia využíva anti-PD-1 prístup, pri ktorom Keytruda blokuje proteín PD-1 a aktivuje imunitný systém k boju s nádorom, zatiaľ čo Padcev ako protilátkovo-liekový konjugát cieli priamo na rakovinové bunky bez poškodenia zdravých tkanív.
Pfizer plánuje výsledky prerokovať s regulačnými orgánmi po celom svete s cieľom začať schvaľovací proces. Padcev, vyvinutý v spolupráci s japonskou spoločnosťou Astellas, je od roku 2019 schválený na liečbu metastatického uroteliálneho karcinómu a v minulom roku vygeneroval tržby 1,59 miliardy USD, čo zodpovedá približne 2 % celkových príjmov Pfizeru.
Akcie spoločnosti Pfizer sa aktuálne obchodujú na úrovni 24,70 USD, teda nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (24,35 USD) a SMA 100 (23,91 USD). RSI na hodnote 52,6 naznačuje neutrálnu pozíciu bez známok prekúpenosti, čo ponecháva priestor pre ďalší rast. MACD sa blíži k pozitívnemu prekrižovaniu nad signálnou líniou, čo by mohlo potvrdiť začínajúce býčie momentum.
Kľúčovou rezistenciou je teraz oblasť 25,18–25,66 USD, ktorej prelomenie by mohlo otvoriť cestu k vyšším maximám z júna. Naopak podpory sa nachádzajú pri 24,35 USD (EMA 50) a ďalej na 23,91 USD (SMA 100).
