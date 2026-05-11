Na čo si dať tento týždeň pozor❓

Trump odmietol iránsku odpoveď na mierový návrh. V príspevku na Truth Social ju označil za „ÚPLNE NEPRIJATEĽNÚ“, čo vyvolalo rozsiahly výpredaj na trhoch. Ceny ropy otvorili týždeň výrazne vyššie v reakcii na diplomatický pat medzi USA a Iránom, zatiaľ čo americký dolár posilnil. To tlačilo zlato a ďalšie drahé kovy nižšie. Pri zmene trhového sentimentu sa zastavilo aj rastové momentum hlavných indexov.
Kľúčovou otázkou teraz je: „Čo ďalej?“ Investori opäť zamerajú pozornosť na geopolitickú situáciu, pretože tá pravdepodobne zostane hlavným zdrojom trhovej volatility. Oplatí sa sledovať aj:
- Hlavným rizikovým faktorom je ďalší vývoj diplomatických vzťahov medzi USA a Iránom. Akýkoľvek náznak eskalácie, napríklad potvrdenie vojenskej akcie proti jadrovým zariadeniam, by mohol prudko zvýšiť ceny ropy a oslabiť akcie. V utorok sa uskutoční stretnutie 40 ministrov obrany k Hormuzskému prielivu. Oplatí sa sledovať ich vyhlásenia.
- Údaje o inflácii CPI a maloobchodných tržbách v USA tento týždeň ovplyvnia naratív okolo Fedu. PIMCO už signalizuje, že znižovanie sadzieb je mimo hry.
- Summit Trump–Xi v dňoch 13.–15. mája môže byť zásadným bodom obratu pre obchod, sankcie aj situáciu v Iráne. Trhy sa budú pozicovať vopred.
- Európske trhy pravdepodobne otvoria pod tlakom. Vyššie ceny energií, slabší globálny sentiment a geopolitické napätie tvoria negatívne pozadie pre DAX, CAC a Euro Stoxx 50.
Podrobný makroekonomický kalendár na celý týždeň. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Financial LP
Podrobný firemný kalendár na celý týždeň. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Financial LP
