Napätie medzi Talianskom a EÚ kvôli UniCredit vrcholí

Spory medzi talianskou vládou a Európskou komisiou ohľadom prevzatia Banco BPM bankou UniCredit sa ďalej vyhrotili po tom, čo Brusel zaslal Rímu varovný list, v ktorom upozorňuje na možné porušenie legislatívy EÚ. List reaguje na dekrét premiérky Giorgie Meloniovej z 18. apríla, ktorý prostredníctvom tzv. „zlatej právomoci“ (golden power) obmedzuje fúzie v strategických sektoroch a ukladá UniCreditu viacero podmienok.

Hlavný spor sa točí okolo požiadavky, aby UniCredit do začiatku roka 2026 ukončila všetky aktivity v Rusku, s výnimkou platieb smerujúcich k západným spoločnostiam. Taliansko tvrdí, že tým chráni úspory klientov Banco BPM pred možným zneužitím zo strany Ruska v kontexte pokračujúcej vojny na Ukrajine. Európska komisia však argumenty Ríma označila za nedostatočne podložené a pripomenula, že dekrét môže byť v rozpore s pravidlami voľného pohybu kapitálu a s dohľadom Európskej centrálnej banky.

Taliansky vicepremiér Matteo Salvini reagoval ostro, keď vyzval Brusel, aby sa namiesto zasahovania do bankových záležitostí zameral na obchodné rokovania so Spojenými štátmi. „Taliansko si musí tvoriť legislatívu samo a nikto v Bruseli do toho nemá čo hovoriť,“ vyhlásil.

Napätie však ešte viac zosilnelo po sobotnom rozhodnutí talianskeho súdu, ktorý zrušil niektoré z podmienok vládneho dekrétu, ale ponechal v platnosti tú týkajúcu sa odchodu z Ruska. Tento rozsudok zvýšil právnu neistotu okolo celého prevzatia a môže viesť k zdržaniu alebo dokonca ohrozeniu celej transakcie.

UniCredit ponúkla za Banco BPM čisto akciovú ponuku v hodnote 14,5 miliardy EUR, čo je menej než súčasná trhová hodnota cieľovej banky (15,6 miliardy EUR). Navyše doteraz ponuku prijalo iba 0,14 % oprávnených akcionárov, a to len týždeň pred ukončením ponuky (23. júla).

Graf UCG.IT (D1)

Cena akcií UniCredit sa aktuálne obchoduje na úrovni 58,26 EUR. Po dosiahnutí lokálneho maxima na 59,67 EUR došlo k vyberaniu ziskov, no cena sa stále drží nad kľúčovými technickými úrovňami.

Kĺzavé priemery EMA 50 (55,96 EUR) a SMA 100 (53,62 EUR) naďalej smerujú nahor, čo potvrdzuje strednodobý rastový trend. Aktuálny pokles ceny tak možno vnímať ako test podpory v rámci zdravej korekcie.

RSI osciluje na úrovni 54,8, čo značí neutrálnu zónu – nedochádza k prepredanosti ani prekúpeniu. MACD indikátor si udržiava pozitívne nastavenie, hoci rozdiel medzi signálnou a hlavnou líniou je minimálny, čo naznačuje možné spomalenie momenta.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: