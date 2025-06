Napätie na Blízkom východe rastie, ropa testuje kľúčovú rezistenciu 🟢🔎

Napätie na Blízkom východe sa prudko zvýšilo, keďže Izrael a Irán si vymieňajú priame útoky. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že Irán „zaplatí plnú cenu“ po tom, ako rakety zasiahli civilné oblasti a nemocnicu v strednom Izraeli. V reakcii na to izraelské sily údajne zaútočili na iránske jadrové zariadenie v Araku. Medzitým Spojené štáty zvažujú vojenskú akciu proti Iránu, ktorá by mohla byť zameraná na podzemné zariadenie na obohacovanie uránu Fordow počas nadchádzajúceho víkendu. Podľa viacerých zdrojov prezident Trump tento plán už schválil, ale jeho vykonanie odkladá, pretože čaká na reakciu Iránu v súvislosti s jeho jadrovými ambíciami. Denník The New York Times okrem toho uvádza, že zdroj z iránskeho ministerstva zahraničných vecí vyjadril pripravenosť stretnúť sa s Trumpom už čoskoro.

Goldman Sachs: Gold Sachs: Riziková prirážka za ropu by sa mohla zvýšiť

Spoločnosť Goldman Sachs konštatuje, že ropa Brent v súčasnosti zahŕňa geopolitickú rizikovú prémiu vo výške približne 10 USD, ktorá odráža pravdepodobnosť regionálnych porúch. Hoci banka v základnom scenári očakáva, že ceny Brentu v 4. štvrťroku klesnú k 60 USD za barel (ak nedôjde k výrazným ponukovým šokom), varuje, že obmedzenie iránskeho vývozu by mohlo ceny posunúť nad 90 USD. V prípade vážnejších scenárov - ako sú útoky na ropnú infraštruktúru alebo prepravné trasy - by ceny mohli výrazne vzrásť. Napriek miernemu základnému scenáru teda riziká na strane ponuky odôvodňujú súčasnú prémiu v cenách ropy.

Reakcia cien ropy na geopolitické riziko

Ropa WTI dnes vzrástla o 1,55 %, dosiahla úroveň 74,20 USD za barel a priblížila sa ku kľúčovej technickej úrovni odporu - predtým testovanej minulý týždeň na začiatku konfliktu. Táto úroveň sa teraz považuje za kritickú hranicu: ak sa napätie bude ďalej stupňovať, ropa môže nad ňu rozhodne preraziť, čo môže vyvolať trvalý rast cien. Súčasný pohyb je odrazom obáv z narušenia dodávok aj širšieho znepokojenia na trhu.