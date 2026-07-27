Nasdaq-100 pod tlakom pre čipy

Futures na Nasdaq-100 (US100) dnes zostávajú pod tlakom po správach o pokroku Číny vo vývoji vlastných technológií na výrobu polovodičov. Index otvoril vyššie vďaka správam o prerušení vojenských operácií medzi USA a Iránom, ale sentiment sa počas seansy zhoršil a ceny sa presunuli do záporného pásma. Najsilnejší tlak bol viditeľný v polovodičovom sektore, pričom ASML, Nvidia a ďalšie spoločnosti spojené s čipmi patrili medzi najväčšie stratové tituly.
Slabší sentiment vyvolali správy, že Čína dosahuje pokrok vo vývoji pokročilých DUV litografických strojov, ktoré by časom mohli spochybniť súčasnú výhodu popredných hráčov v odvetví a zvýšiť konkurenciu na polovodičovom trhu.
Investori zároveň vyberajú zisky v segmente umelej inteligencie, pričom pod tlak sa dostáva aj Nvidia. Trh sa čoraz viac zameriava nielen na tempo adopcie AI, ale aj na rozsah investícií potrebných na udržanie súčasnej rastovej trajektórie. Rastúce výdavky na dátové centrá a AI infraštruktúru vyvolávajú otázky, či sa veľkosť týchto investícií v budúcnosti premietne do dostatočne silných výnosov.
Dnešná seansa zdôrazňuje rastúcu citlivosť trhu na vývoj v polovodičovom sektore. Odvetvie zostáva jedným z kľúčových pilierov naratívu umelej inteligencie, čo znamená, že akékoľvek informácie spojené s technologickou konkurenciou, tlakom na marže alebo budúcou návratnosťou investícií môžu rýchlo ovplyvniť valuácie hlavných spoločností aj širší index.
Zdroj: xStation5
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