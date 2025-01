NATGAS stúpa nad 4 USD

Futures na zemný plyn v USA prekročili hranicu 4 USD/MMBTU a dosiahli dvojročné maximum v súvislosti s nárastom dopytu, ktorý podporili mrazivé teploty v celej krajine.

Ceny v súčasnosti vzrástli o viac ako 5 % a znížili zisky z predchádzajúcej rally, keď na začiatku dnešnej seansy vyskočili o takmer 10 %. Nárast cien sa pripisuje prudkému nárastu spotreby plynu v posledných dňoch, pričom podľa prognóz by chladné obdobie malo pretrvávať minimálne nasledujúce dva týždne.





Predĺžené chladné obdobie: Predpovede NOAA predpovedajú na najbližších 6 až 10 dní podpriemerné teploty na celom území USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Spotreba presahuje priemer: Spotreba plynu sa vrátila do päťročného pásma, ale zostáva výrazne nad päťročným priemerom. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Očakávané čerpanie zásob: Očakáva sa, že zvýšený dopyt bude mať za následok výrazné zníženie zásob za uplynulý týždeň, ktoré by mohlo presiahnuť 200 mld. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Globálne faktory podporujú býčiu náladu

Rast cien zemného plynu v USA sa zhoduje s nižšími teplotami v Európe a zníženou dostupnosťou plynu po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu do krajín južnej Európy. Okrem toho by nedávne sankcie Bidenovej administratívy voči rôznym ruským subjektom vrátane prístavov LNG mohli ďalej podporiť dopyt po vývoze amerického LNG do Európy.

Technický výhľad

Zemný plyn na začiatku týždňa otvoril s výrazným gapom, ktorý bol spôsobený pretrvávajúcim silným dopytom. Cena v súčasnosti testuje hornú hranicu stúpajúceho trendového kanála s potenciálnou podporou okolo úrovne 4 USD/MMBTU. Očakáva sa, že rollover kontraktu v tomto týždni zníži cenu približne o 50 - 60 centov vzhľadom na súčasnú prudkú backwardáciu v krátkodobom kontrakte.

Zdroj: xStation5