Nemecko rozbieha zelenú záchranu priemyslu za miliardy eur 🏭

- Nemecko spustilo aukciu až za 5 miliárd EUR na podporu znižovania emisií v ťažkom priemysle.
- Program sa zameriava na sektory ako oceliarstvo, chemický priemysel, cementárstvo a sklárstvo. Novinkou sú aj technológie na zachytávanie CO2.
- Firmy budú mať miernejšie emisné ciele než v predchádzajúcom kole. Dotácie môžu pokrývať dodatočné náklady počas 15 rokov.
- Konečné spustenie podpory ešte závisí od schválenia zo strany Európskej komisie.
Nemecko spustilo novú aukciu dotačného programu, v rámci ktorého ponúkne až 5 miliárd EUR na podporu ťažkého priemyslu pri znižovaní emisií oxidu uhličitého. Cieľom je pomôcť energeticky náročným odvetviam, ako sú chemický priemysel, oceliarstvo, cementárstvo alebo sklárstvo, prejsť na čistejšie výrobné procesy a zároveň si udržať konkurencieschopnosť voči priemyselným rivalom z Číny a Spojených štátov. Hoci je tohtoročný objem podpory nižší než skôr plánovaných 6 miliárd EUR, ide o významný krok v nemeckej klimatickej stratégii.
Program je dôležitý najmä preto, že Nemecko chce do roku 2030 znížiť svoje emisie o dve tretiny oproti úrovniam z roku 1990. Pre najväčšiu európsku ekonomiku je to mimoriadne náročná úloha, pretože jej priemyselná základňa patrí k energeticky najnáročnejším v Európe. Nová dotačná aukcia má firmám pomôcť preklenúť rozdiel medzi nákladmi na tradičnú výrobu a drahšími nízkoemisnými technológiami. Prvýkrát sa navyše do podpory dostanú aj technológie na zachytávanie a ukladanie CO2, čo môže byť kľúčové pre sektory, kde je úplná dekarbonizácia náročná.
Oznámenie nemeckého ministerstva hospodárstva zároveň zmiernilo neistotu, či vláda kancelára Friedricha Merza bude pokračovať v plánovaných klimatických podporách. Konzervatívne vedený kabinet totiž skôr avizoval revíziu klimatických dotácií a po páde predchádzajúcej vlády pre rozpočtový spor boli pôvodné plány výrazne oneskorené. Pôvodne sa diskutovalo až o 23 miliardách EUR podpory, tento zámer však bol po politických a fiškálnych problémoch odložený.
Prvá aukcia tohto programu prebehla v roku 2024 a priniesla dotácie v hodnote 2,8 miliardy EUR pre 15 projektov. Nové kolo tak nadväzuje na už otestovaný mechanizmus, ale prichádza s upravenými pravidlami. Klimatické kontrakty, novo označované ako CO2 kontrakty na vyrovnanie rozdielu, majú firmám kompenzovať dodatočné náklady nízkoemisnej výroby počas 15 rokov. Princíp spočíva v tom, že štát pomáha pokryť rozdiel medzi nákladmi na konvenčnú výrobu a čistejšími technológiami, ako je vodík alebo zachytávanie uhlíka.
Podmienky pre firmy budú tentoraz miernejšie než v predchádzajúcom kole. Spoločnosti budú musieť znížiť emisie o 50 % po štyroch rokoch, zatiaľ čo v minulom kole bola požadovaná redukcia o 60 % už po troch rokoch. Zároveň budú mať podniky výhodnejšie podmienky pre prípadné vracanie podpory štátu a jednoduchšiu možnosť odstúpiť od zmlúv, ak nastanú závažné vonkajšie okolnosti. Tento krok môže zvýšiť záujem firiem, pretože transformácia priemyslu je kapitálovo náročná a zároveň vystavená neistote týkajúcej sa cien energií, dopytu aj regulačného vývoja.
Firmy, ktoré sa zapojili do prípravného konania, môžu podávať svoje ponuky do 7. septembra. Program však ešte potrebuje konečný súhlas Európskej komisie, pretože ide o štátnu podporu. Pre investorov aj priemyselné podniky bude kľúčové sledovať, či Brusel schválenie udelí a ako rýchlo budú peniaze pridelené. Ak sa program rozbehne podľa plánu, môže sa stať jedným z hlavných nástrojov nemeckej priemyselnej transformácie v nasledujúcich rokoch.
Z pohľadu trhu ide o signál, že Nemecko nechce ustúpiť od klimatických ambícií, ale zároveň sa snaží prispôsobiť politickej a rozpočtovej realite. Podpora vo výške 5 miliárd EUR je menšia než pôvodne plánované sumy, no stále môže byť zásadná pre firmy, ktoré zvažujú investície do vodíka, zachytávania uhlíka alebo modernizácie výrobných liniek. Úspech programu bude závisieť nielen od výšky dotácií, ale aj od toho, či dokáže priemyslu ponúknuť dostatočnú istotu v čase rastúcej globálnej konkurencie.
