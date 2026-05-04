BREAKING: Irán útočí na americké lode? Ceny ropy prudko rastú

Iránska agentúra FARS informuje, že dve rakety zasiahli americkú vojnovú loď neďaleko ostrova Jask. K útoku malo údajne dôjsť po tom, čo plavidlo ignorovalo opakované varovania týkajúce sa porušenia iránskych teritoriálnych vôd. Je dôležité upozorniť, že FARS je aktuálne jediným zdrojom tejto správy a informácia zatiaľ nebola potvrdená inými agentúrami. Hoci správu šíri Reuters, odvoláva sa na FARS ako na primárny zdroj.
Irán tiež jednostranne oznámil „predefinovanie kontrolnej zóny“ v Hormuzskom prielive. Novonárokovaná sféra vplyvu Teheránu má siahať od hory Mobarak v Iráne až po Fujairah v Spojených arabských emirátoch.
Iránske námorníctvo oznámilo, že jeho pobrežné obranné batérie sú v plnej pohotovosti. Podľa správ zároveň zablokovalo americkým vojnovým lodiam vstup do novo vymedzenej zóny. Teherán varoval, že zasiahne akékoľvek plavidlo, ktoré sa pokúsi obísť iránske kontrolné stanovištia bez povolenia.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
💶Priemysel eurozóny: Krehké oživenie zakrýva stagflačné riziká
UAE zrýchľujú ropnú expanziu: Odchod z OPEC otvára cestu k miliardovým investíciám 🚀
Zhrnutie trhov – Dáta potvrdzujú intervenciu BoJ. Čaká sa na americký ISM (05.01.2026)
Graf dňa: Intervencia na jene? Tokio vyzýva špekulantov (01.05.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.