Denné zhrnutie: Konflikt opäť eskaluje - indexy klesajú, ropa rastie

- Pozornosť investorov sa presúva od výsledkovej sezóny k Iránu. Všetko nasvedčuje tomu, že Irán porušil prímerie ostreľovaním SAE a viacerých plavidiel v Hormuzskom prielive. Mnohí investori sú presvedčení, že by sa čoskoro mohli obnoviť plnohodnotné bojové operácie, čo dolieha na akciové indexy a podporuje ceny energetických komodít.
- Americké indexy pre geopolitické obavy strácajú tesne pod 1 %. Najväčšie poklesy sú viditeľné pri Dow Jones, ktorého futures miestami klesajú o viac než 1 %. Nasdaq si vedie najlepšie a obmedzuje straty pod 0,3 %.
- Objavuje sa aj viac otázok okolo amerického dlhu. Výnosy amerických štátnych dlhopisov zaznamenávajú citeľný rast, najmä pri splatnostiach 1–5 rokov. John Williams sa na konferencii newyorského Fedu pokúsil sentiment upokojiť — prezident miestneho Fedu uviedol, že americká ekonomika je na neistotu a riziko dobre pripravená.
- GameStop (GME.US), spoločnosť často spájaná s kategóriou takzvaných „meme akcií“, oznámila zámer prevziať platformu eBay. Analytici upozorňujú na obmedzenú schopnosť firmy túto transakciu financovať. Akcie najprv vzrástli o viac než 6 %, no počas seansy obrátili a zakončili so stratou viac než 7 %.
- Palantir (PLTR.US) zverejní výsledky po uzavretí amerického trhu. Trh očakáva dvojciferné zlepšenie ziskovosti a komentár reagujúci na obavy z dlhodobého tempa rastu v komerčnom segmente.
- Americké makrodáta pozitívne prekvapili. Objednávky tovarov dlhodobej spotreby vzrástli podľa očakávaní o 0,8 %, no továrenské objednávky zrýchlili medzimesačne o 1,5 % oproti očakávaniu len 0,5 %.
- Na pozadí napätia na Blízkom východe zaznamenali takmer všetky hlavné európske indexy výrazné straty. Poklesom dominovalo Španielsko — ku koncu dňa futures na IBEX strácali až 3 %.
- Sentiment v spracovateľskom priemysle je oveľa lepší než na akciovom trhu. Európske výrobné PMI vo väčšine krajín bloku pozitívne prekvapili a takmer všetky štáty dokázali posunúť PMI nad hranicu 50 bodov. Súhrnný výsledok eurozóny dosiahol 52,2 bodu.
- Na devízových trhoch je výrazne viditeľný pohyb austrálskeho dolára. AUD voči americkému doláru oslabuje o viac než 0,6 %, najmä v dôsledku slabších než očakávaných inflačných dát. Podobný tón možno pozorovať aj pri novozélandskom dolári.
- Pri komoditách sa pozornosť investorov sústreďuje na ropu. Vzhľadom na riziko obnovenia plnohodnotného konfliktu v Hormuzskom prielive ropa Brent rastie takmer o 5 % a miestami prekračuje 114 USD za barel. WTI obmedzuje zisky na 3 % a pohybuje sa okolo 105 USD.
- Drahé kovy klesajú: zlato stráca tesne pod 2 %, zatiaľ čo striebro odpisuje 3 %.
- Spomedzi poľnohospodárskych komodít rastie kakao o viac než 8 %, keďže obchodníci započítavajú riziko nedostatku hnojív potrebných na pestovanie, čo by mohlo zmeniť rovnováhu medzi ponukou a dopytom.
- Cukor tiež rastie, a to o 2 %, keďže väčšia časť cukrovej trstiny je presmerovávaná do výroby etanolu.
- Napriek neistote zostáva sentiment na kryptomenových trhoch pozitívny. Bitcoin sa vrátil nad 80 000 USD a rastie takmer o 2 %. Ethereum pridáva približne 1,8 %. Solana znižuje zisky pod 1 % a drží sa okolo 85 USD.
