Miliardy eur pre Slovensko visia vo vzduchu. Čo by zmrazenie eurofondov znamenalo?💶🌍

- Európsky parlament vyzval Komisiu na zváženie zmrazenia eurofondov pre Slovensko - dôvodom sú obavy o právny štát a podozrenia zo zneužívania dotácií
- Rozhodnutie nie je záväzné, konečné slovo má Európska komisia
- Slovensko ročne čerpá 1,5 až 2 miliardy eur z eurofondov - ide o dominantný zdroj verejných investícií
- Ku koncu novembra 2025 bolo vyčerpaných len 12,3% z celkového balíka 12,59 miliardy eur
- Do konca 2026 hrozí prepadnutie 2,12 miliardy eur späť do Bruselu ak čerpanie nezrýchli
- Štát nemá vlastné zdroje na náhradu - deficit 4,45% HDP, dlh 61,39% HDP
- Európska komisia odhaduje rast HDP Slovenska na rok 2026 na 1,0% - pri predpoklade že eurofondy plynú štandardne
- Zmrazenie by najviac zasiahlo dopravnú infraštruktúru a projekty samospráv
Európsky parlament minulý týždeň výraznou väčšinou schválil uznesenie, ktorým vyzval Európsku komisiu na zváženie zmrazenia eurofondov pre Slovensko. Dôvodom sú obavy o stav právneho štátu. Konkrétne zrušenie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry, zmeny v trestnom práve a podozrenia zo zneužívania európskych dotácií. Rozhodnutie nie je záväzné, ide o politický signál. Konečné slovo má Európska komisia. Otázka však zostáva, čo by zmrazenie eurofondov pre Slovensko skutočne znamenalo?
Slovensko každý rok čerpá z európskych fondov jeden a pol až dve miliardy eur. Táto suma tvorí dominantný zdroj verejných investícií v krajine. Ak by Brusel kohútik priskrutkoval, štát nemá čím nahradiť ani zlomok tohto výpadku.
GRAF: Čerpanie Programu Slovensko
Zdroj: MIRRI SR, september a december 2025
*Minimálna hranica N+3: Brusel požaduje, aby peniaze pridelené v danom roku boli vyčerpané do 3 rokov — inak prepadnú späť do EÚ. Do konca 2026 musí Slovensko dočerpať ešte minimálne 2,12 miliardy eur z tranže pridelenej v roku 2023. Spolu s už vyčerpanými prostriedkami to zodpovedá ~29 % z celkovej alokácie programu.
Celkový balík pre Slovensko na roky 2021 až 2027 v rámci Programu Slovensko dosahuje 12,59 miliardy eur, k tomu pristupuje samostatný Plán obnovy a odolnosti v hodnote 6,4 miliardy eur. Čerpanie naberá tempo. Ku koncu novembra 2025 dosiahlo 12,3 percent z celkovej alokácie, pričom zmluvne je viazaných už viac ako polovica balíka. Napriek tomu do konca roka 2026 hrozí prepadnutie 2,12 miliardy eur späť do Bruselu, ak čerpanie nezrýchli. Práve tu je jadro rizika. Zmrazenie by zasiahlo predovšetkým oblasti, kde realizácia ešte len prebieha. Dopravná infraštruktúra a projekty samospráv by pocítili dopad okamžite, keďže tieto subjekty nemajú vlastné zdroje na dofinancovanie.
Kľúčová otázka znie - mohol by štát výpadok pokryť sám? Odpoveď je jednoznačná. Nie. Skutočný deficit verejných financií za rok 2025 dosiahol 4,45 percent HDP, pričom verejný dlh stúpol na 61,39 percent HDP a po prvýkrát prekročil maastrichtskú hranicu 60 percent. Investičná časť štátneho rozpočtu je poddimenzovaná už dnes a prebieha fiškálna konsolidácia. Náhrada miliardových výpadkov z vlastných zdrojov by si vyžiadala buď ďalšie škrty v iných kapitolách alebo akceptovanie vyššieho deficitu. Oboje by ekonomiku ďalej brzdilo.
GRAF: Deficit a verejný dlh Slovenska 2022-2025
Zdroj: Štatistický úrad SR, jarné EDP notifikácie 2023–2026, potvrdené Eurostatom
Čísla sa môžu mierne líšiť od starších článkov - ŠÚ SR vydáva údaje dvakrát ročne a každý rok spresňuje aj predchádzajúce roky. Ak sa napríklad ukáže, že ekonomika bola väčšia, zmení sa aj percentuálny podiel deficitu a dlhu. Použili sme vždy najnovšie dostupné čísla.
Mechanizmus zmrazenia pritom neznamená okamžité zastavenie všetkých projektov. Tam, kde sú podpísané zmluvy, by štát výdavky predbežne hradil a následne žiadal o preplatenie. Pri dlhšom výpadku by však niektoré projekty museli byť prerušené, čo by generovalo povinnosť vrátiť časť už vyplatených prostriedkov. Riziko je teda dvojité. Výpadok nových príjmov aj potenciálne vrátenie tých minulých.
Pre ekonomický rast má tento scenár konkrétny rozmer. Európska komisia vo svojej jesennej prognóze odhaduje rast HDP Slovenska na rok 2026 na úrovni 1,0 percenta, pričom explicitne uvádza, že verejné investície zostanú silné práve vďaka eurofondovým zdrojom. Bez nich by tento predpoklad odpadol. Výpadok by stlmil aktivitu stavebného sektora, znížil dopyt v regiónoch a vytvoril tlak na zamestnanosť v oblastiach závislých od verejných zákaziek.
Definitívna odpoveď na to, či k zmrazeniu dôjde, závisí od politického vývoja v Bruseli aj Bratislave. Otázka však nestojí, či by to Slovensko pocítilo. Stojí iba na tom, ako dlho by trvalo, kým by sa z toho spamätalo.
